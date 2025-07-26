У відомому шутері Squads з'являться Збройні сили України

До кінця 2025 року у тактичній військовій грі Squads офіційно з'являться ЗСУ, як окреме угрупування

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Оскільки активна база гравців шутера Squads (тобто "Загін") з України ділить третє та четверте місця, тому збройні сили країни приєднають до загонів місій, повідомили розробники гри.

Окрім того, як повідомляється, команда проєкту також працює над оновленням та ремастерингом східноєвропейської локації, куди входять карти та реквізит.

Так виглядатимуть бійці ЗСУ у грі

Ще приклад зовнішнього вигляду українських солдатів у шутері

Що незабаром планується додати до Squads

Що таке Squads

Командний військовий шутер був розроблений канадською студією Offworld Industries за участю ветеранів бойових дій. У грі представлено кілька ігрових фракцій, включаючи різні сили, як повстанців, так і державні війська. Поєдинок складається з бою, у якому дві фракції борються за виконання різних місій.

Україна представлена у грі мапами села Yehorivka та міста Yuzovka. У модах гри "Ескалація на Близькому Сході" та "Глобальна ескалація" представлені українські збройні сили, а також їхні союзники та вороги.

На платформі цифрової дистрибуції відеоігор Steam мінімальна версія Squad коштує 959 грн.

Нагадаємо, що The Chinese Room, студія, яка наразі розробляє Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, офіційно викупила свою незалежність у колишньої материнської компанії Sumo Digital. Однак святкування супроводжувалося похмурим застереженням — нерозкритими звільненнями, внаслідок яких команда скоротилася до 55 співробітників.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини гри.