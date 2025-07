Реліз Bloodlines 2 знову під питанням: The Chinese Room знову скоротила співробітників

The Chinese Room, студія, яка наразі розробляє Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, офіційно викупила свою незалежність у колишньої материнської компанії Sumo Digital. Однак святкування супроводжувалося похмурим застереженням — нерозкритими звільненнями, внаслідок яких команда скоротилася до 55 співробітників.

Цей крок не був повністю несподіваним, повідомляє PC Gamer. Sumo Digital нещодавно оголосила про зміну стратегії, відмовившись від розробки оригінальних ігор на користь спільної розробки проєктів інших студій. Це зрушення зробило майбутнє The Chinese Room під егідою Sumo невизначеним, особливо з урахуванням нішевої орієнтації студії на наративні ігри-дослідження, як-от Dear Esther і Still Wakes the Deep.

Глава студії Ед Дейлі підтвердив, що The Chinese Room продовжуватиме робити те, що в неї виходить найкраще: створювати свої власні історії на своїх умовах. Але ціна цієї творчої свободи була висока. Під час переходу кілька посад було скорочено. Компанія не розкриває подробиць, але підкреслює, що додаткових звільнень не передбачається.

Індустрія відеоігор, як і раніше, загрузла в третьому поспіль році скорочень і реструктуризації. Навіть незважаючи на те, що фанати з нетерпінням чекають на Bloodlines 2, реліз якої, як і раніше, запланований на жовтень цього року, фоновий шум звільнень притуплює цей захват і піднімає питання, що стосуються фінального продукту.

Проте, обережний оптимізм усе ще дає про себе знати. За словами Фрейзера Брауна з PC Gamer, недавнє прев'ю гри було не просто вражаючим — воно перевершило всі очікування. Якщо The Chinese Room зможе втриматися на плаву, Bloodlines 2 може стати як поверненням легендарної серії в маси, так і доказом того, чого незалежні студії все ще можуть досягти успіху на жорстокому і турбулентному сучасному ринку.

