Релиз Bloodlines 2 опять под вопросом: The Chinese Room снова сократила сотрудников

The Chinese Room, студия, которая в настоящее время разрабатывает Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, официально выкупила свою независимость у бывшей материнской компании Sumo Digital. Однако празднование сопровождалось мрачной оговоркой — нераскрытыми увольнениями, в результате которых команда сократилась до 55 сотрудников.

Этот шаг не был полностью неожиданным, сообщает PC Gamer. Sumo Digital недавно объявила об изменении стратегии, отказавшись от разработки оригинальных игр в пользу совместной разработки проектов других студий. Этот сдвиг сделал будущее The Chinese Room под эгидой Sumo неопределенным, особенно с учетом нишевой ориентации студии на нарративные игры-исследования, такие как Dear Esther и Still Wakes the Deep.

Глава студии Эд Дэйли подтвердил, что The Chinese Room будет продолжать делать то, что у нее получается лучше всего: создавать свои собственные истории на своих условиях. Но цена этой творческой свободы была высока. В ходе перехода несколько должностей были сокращены. Компания не раскрывает подробностей, но подчеркивает, что дополнительных увольнений не предвидится.

Индустрия видеоигр по-прежнему погрязла в третьем подряд году сокращений и реструктуризации. Даже несмотря на то, что фанаты с нетерпением ждут Bloodlines 2, релиз которой по-прежнему запланирован на октябрь этого года, фоновый шум увольнений притупляет этот восторг и поднимает вопросы, касающиеся финального продукта.

Тем не менее, осторожный оптимизм все еще дает о себе знать. По словам Фрейзера Брауна из PC Gamer, недавнее превью игры было не просто впечатляющим — оно превзошло все ожидания. Если The Chinese Room сможет удержаться на плаву, Bloodlines 2 может стать как возвращением легендарной серии в массы, так и доказательством того, чего независимые студии все еще могут достичь успеха на жестоком и турбулентном современном рынке.

