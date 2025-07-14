Сразу несколько игр по Fallout находятся в разработке: что рассказал инсайдер

Недавний успех сериала по Fallout заставил поклонников франшизы ждать в предвкушении новых частей, однако ни издатель, ни разработчики не спешили их радовать новостями. Однако последние инсайды вновь распалили искру надежды по поводу большого и скорого пополнения в ряду игр серии.

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Стоит признать, что недавняя презентация Xbox Games Showcase разочаровала поклонников Fallout. Конечно, они получили больше контента для Fallout 76, но никаких новостей о Fallout 5, никаких слухов о New Vegas и, конечно же, никаких признаков давно обсуждаемого ремастера Fallout 3. После ажиотажа, вызванного успехом шоу Amazon Prime, тишина была оглушительной и удивительной для многих. Но в недрах Microsoft что-то происходит с нашумевшей франшизой, сообщает Insider Gaming.

Fallout может быть затих, но он не умер

В последние недели вновь появились слухи о том, что в настоящее время ведется работа над несколькими проектами Fallout. Да, именно так — не над одним, а над несколькими сразу. Хотя подробности по-прежнему скудны (и тут стоит признать, что они очень скудны), все чаще слышны разговоры о том, что Bethesda не спит над одной из своих самых ценных франшиз.

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В недавнем выпуске подкаста Friends Per Second игровой журналист Джордан Миддлер пролил достаточно информации, чтобы возродить надежду в сообществе: "Fallout — это большая штука. Я не могу поверить, что они не начали сразу же работать над Fallout 5… В разработке находится несколько проектов Fallout, в том числе, насколько я знаю, тот, который вы все так хотите".

Если верить инсайдам журналиста, Fallout 5 существует,по крайней мере, на бумаге, но не стоит ожидать, что можно будет в него сыграть уже в ближайшее время. Миддлер дал понять, что хотя что-то и готовится, пятая часть франшизы еще далека от выхода и даже начала активной разработки.

Так что же это могут быть за проекты?

Самый очевидный проект, над которым кропят разработчики, это недавно обсуждаемый Fallout 3 Remaster, о котором ходят слухи еще с апреля. Есть и более неожиданный вариант: продолжение New Vegas. Теперь, когда Obsidian и Bethesda находятся под одной крышей Xbox, фанаты уже много лет мечтают о New Vegas 2, хотя авторы не номерной части сами не давали каких либо комментариев о том, что они работают над чем-то из этой франшизы. Хотя после того, как сериал Amazon доказал, что эта атмосфера и тон по-прежнему пользуются огромной популярностью, а ее второй сезон с маячащей на горизонте фигурой разрушенного Нью Вегаса, было бы разумным решением пустить разработку игр по ней в данном русле. Среди других возможностей можно рассмотреть и продолжение Fallout Shelter (не смотря на то, что это мобильная игра, она завоевала популярность среди миллионов) или, возможно, даже спин-оффы в жанрах, которых мы не ожидали.

Одинокая дорога, ведущая франшизу вперед

Несмотря на все слухи и популярность инфоповодов о франшизе, все же есть одна большая загвоздка: у Bethesda довольно много дел. Студии еще предстоит выпустить дополнение Starfield. Elder Scrolls VI постепенно поднимается из глубин, заждавшись после своего далекого анонса в 2018 году, и это явно следующий проект в очереди перед любым крупным релизом Fallout непосредственно от студии.

Но несмотря на ожидание, неопределенные сроки и полузаявления на грани слухов, у фанатов есть стойкое ощущение, что игровой Fallout не забыт разработчиками и издателем. На самом деле, он может получить внимание, которого заслуживает тихо, за кулисами, лишь чтобы внезапно удивить всех в случайный момент, как это было с анонсом 4 части и ее скорым выходом.

Так что да, возможно, нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы выйдем из нового Убежища в совершенно новую или хорошо знакомую и пропитанную ностальгией Пустошь. Но по крайней мере сейчас есть надежда, что когда мы это сделаем, это будет стоить всего ожидания, которое годами копилось у фанатов.

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