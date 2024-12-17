Fallout для местных ОСМД: "Ривнетеплоэнерго" использовало на сайте персонажа из известной игры

Волт-Бой — это маскот известной серии игр о выживании в мире после ядерного апокалипсиса. Он создан разработчиками для привлечения внимания к продукции.

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ООО "Ривнетеплоэнерго" использует маскота Уолт-Бой из серии постапокалиптических ролевых видеоигр Fallout о тех, кто пережил ядерную войну. Его можно увидеть сразу после входа на сайт компании.

Волт-Бой "встречает" посетителей сайта рядом с сообщением для председателей ОСМД и ответственных лиц. В нем предприятие отмечает, что упрощает процедуру представления отчетности и отныне председателям ОСМД и/или ответственным лицам не нужно предоставлять бумажный оригинал заполненной справки о количестве использованной тепловой энергии за отчетный месяц.

Кто такой Уолт-Бой

В общем Fallout — это компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в мире, пережившем ядерную войну. Игра разработана студией Dragonplay и выпущена 30 сентября 1997 года.

Действие игры происходит в далеком будущем после ядерной войны между США и Китаем 23 октября 2077 года, во время которой вымерло большинство населения земли. Кроме выживших людей в мире существуют еще мутанты, которые хорошо переносят радиацию.

Уолт-Бой — это талисман, созданный корпорацией для привлечения внимания к своей продукции. Выглядит он как мультяшный мужчина с широкой улыбкой, желтыми волосами и синим комбинезоном.

Несмотря на то, что Уолт-Бой не является персонажем игры, в играх есть много вариантов, в частности, он может быть ребенком, рейнджером или солдатом в зависимости от контекста ситуации. Иногда на некоторых иллюстрациях появляется женская версия Уолт-Боя — Уолт-Герл.

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