Полицейский на Ровенщине придумал схему, как легко избежать мобилизации: чем все закончилось

Работник полиции пообещал знакомому за 1000 долларов открыть фиктивное уголовное производство. По его словам, это должно сделать невозможным призыв в армию.

В Ровенской области осудили военнообязанного гражданина, которому местный полицейский предлагал пути избежания мобилизации. Об этом говорится в приговоре Радивиловского районного суда от 20 ноября.

Отмечается, что 26 января 2024 года офицер сектора взаимодействия с общинами ОП № 2 Дубенского РВП ГУНП в Ровенской области озвучил ранее судимому мужчине противоправный механизм, с помощью которого можно избежать мобилизации. При условии неявки по повестке и предоставлении ему 1000 долларов США, правоохранитель пообещал зарегистрировать фиктивное уголовного производства, что сделает невозможным призыв во время мобилизации в особый период и прохождения военной службы.

29 января мужчина получил повестку для прохождения военной службы и по совету офицера проигнорировал ее.

5 февраля, находясь на Тернопольщине, уклонист передал полицейскому неправомерную выгоду за реализацию преступного механизма.

Как говорится в материалах суда, во время досудебного следствия подозреваемый вину признал и заключил соглашение с прокурором. Ему назначили штраф в размере 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 42500 грн.

Как наказали полицейского за вымогательство неправомерной выгоды, в материалах суда не указано.

Напомним, ранее адвокат Ростислав Кравец объяснял, имеют ли право работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки.

Также Фокус писал, какие обязанности имеют представители ТЦК во время проверки документов.