Не обновил данные и не доехал до части после 5 повесток: как наказали нарушителя мобилизации

Мужчина прошел медосмотр, но из-за страха в ТЦК не пошел. Когда он узнал, что объявлен в розыск, все же решился сходить в военкомат.

Украинец в течение месяца получал повестки на блокпосте, но так и не доехал до воинской части. Его наказали за уклонение от мобилизации. Детали дела известны из приговора Ковпаковского районного суда Сум от 8 ноября.

Мобилизация 2024: что совершил уклонист

На скамье подсудимых оказался женатый уроженец поселка Низы, который воспитывает 17-летнего ребенка и работает слесарем на "Горводоканал". Он стоит на учете как военнообязанный и 2 мая 2022 года был признан ВВК годным к службе.

10 июля 2023 года мужчине вручили "боевую повестку" с вызовом на 12 июля. Ему сообщили о последствиях неявки, но в назначенную дату в сборном пункте призывника так и не дождались.

29 июля украинцу попытались вручить "боевую повестку" уже второй раз, на этот раз не в ТЦК, а на блокпосте. Однако он "категорически отказался ставить свою подпись", в результате чего получил повестку в присутствии двух свидетелей.

31 июля призывник снова не появился. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Позиция уклониста от мобилизации 2024

На суде военнообязанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что прошел медосмотр после полученной на блокпосте повестки и был признан комиссией годным. В следующем году мужчину снова остановили на блокпосту и вручили повестку для обновления данных в ТЦК.

Из-за "боязни, что его заберут на военную службу" по повестке украинец не явился. Однако "примерно 9 или 10 июля" к нему домой пришли работники ТЦК вместе с полицейским. Мужчине сообщили, что он объявлен в розыск, и вручили повестку для снятия с розыска.

Явившись в военкомат, обвиняемый получил повестку о прибытии с вещами для отправки в часть. Он проигнорировал вызов, но вскоре был снова остановлен на блокпосту. На этот раз получать повестку мужчина уже отказался и в часть снова не поехал.

Свою неявку по повесткам украинец объяснил тем, что "не имеет необходимой военной подготовки и имеет проблемы со здоровьем". Также он рассказал, что оплатил штраф за необновление военно-учетных данных.

Нарушение мобилизации 2024: что решил суд

Суд отметил, что уклонист устроился в "Горводоканал" уже в период рассмотрения дела и стремился получить бронь от мобилизации. Объяснить, почему он не пытался найти официальную работу в 2022-2023 годах, мужчина не смог. Украинца признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, юристы объяснили, в каких случаях отказ получать повестку не ведет к серьезным последствиям.

Нардеп Анна Скороход рассказала о новом способе, который придумали в Украине для уклонения от мобилизации.