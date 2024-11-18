Не оновив дані й не доїхав до частини після 5 повісток : як покарали порушника мобілізації

Чоловік пройшов медогляд, але через страх у ТЦК не пішов. Коли він дізнався, що оголошений у розшук, все ж наважився сходити у військкомат.

Українець протягом місяця отримував повістки на блокпості, але так і не доїхав до військової частини. Його покарали за ухилення від мобілізації. Деталі справи відомі з вироку Ковпаківського районного суду Сум від 8 листопада.

Мобілізація 2024: що скоїв ухилянт

На лаві підсудних опинився одружений уродженець селища Низи, який виховує 17-річну дитину та працює слюсарем у "Міськводоканал". Він стоїть на обліку як військовозобов’язаний і 2 травня 2022 року був визнаний ВЛК придатним до служби.

10 липня 2023 року чоловікові вручили "бойову повістку" з викликом на 12 липня. Його повідомили про наслідки неявки, але в призначену дату у збірному пункті на призовника так і не дочекались.

29 липня українцю спробували вручити "бойову повістку" вже вдруге, цього разу не в ТЦК, а на блокпості. Однак він "категорично відмовився ставити свій підпис", внаслідок чого отримав повістку у присутності двох свідків.

31 липня призовник знову не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Позиція ухилянта від мобілізації 2024

На суді військовозобов’язаний повністю визнав свою вину. Він пояснив, що пройшов медогляд після отриманої на блокпості повістки та був визнаний комісією придатним. Наступного року чоловіка знову зупинили на блокпості та вручили повістку для оновлення даних у ТЦК.

Через "острах, що його заберуть на військову службу" за повісткою українець не з’явився. Однак "приблизно 9 чи 10 липня" до нього додому завітали працівники ТЦК разом із поліціянтом. Чоловіку повідомили, що він оголошений у розшук, і вручили повістку для зняття з розшуку.

З’явившись у військкомат, обвинувачений отримав повістку про прибуття з речами для відряджання у частину. Він проігнорував виклик, але невдовзі був знову зупинений на блокпості. Цього разу отримувати повістку чоловік вже відмовився і в частину знову не поїхав.

Свою неявку за повістками українець пояснив тим, що "не має необхідної військової підготовки та має проблеми зі здоров’ям". Також він розповів, що сплатив штраф за неоновлення військово-облікових даних.

Порушення мобілізації 2024: що вирішив суд

Суд зауважив, що ухилянт влаштувався в "Міськводоканал" вже в період розгляду справи та прагнув отримати бронь від мобілізації. Пояснити, чому він не намагався знайти офіційну роботу у 2022-2023 роках, чоловік не зміг. Українця визнали винним і засудили до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, юристи пояснили, в яких випадках відмова отримувати повістку не веде до серйозних наслідків.

Нардепка Анна Скороход розповіла про новий спосіб, який вигадали в Україні для ухилення від мобілізації.