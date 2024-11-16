"Ухилянти — це росіяни": Масі Найєм про українців, які не мобілізуються (відео)

Громадян у контексті мобілізації більше турбує доля власної родини, заявив адвокат та ексвійськовий Масі Найєм. За його словами, бійці також очікують на демобілізацію, оскільки вони не можуть просто піти з передової.

Серед українців є люди, які готові мобілізуватись до лав ЗСУ, а тих, хто ухиляється, можна назвати росіянами та забути. Причина, яка спиняє громадян під час мобілізації — це невизначеність, низький статус ветерана та проблеми для родин. Про ставлення до ухилянтів від призову та про економічне бронювання адвокат та ексвійськовий ЗСУ Масі Найєм розповів на YouTube-каналі "Інтерв'ю | ЛЮДИ | Каміла Грабчук".

Масі Найєм - про мобілізацію та ухилянтів див. з 38:56

Найєм торкнувся питання ухилення від мобілізації після того, як розповів про складне ставлення суспільства до ветеранів, поранених та їхніх родин. Команда юристів та активістів намагається підняти статус військових-ветеранів: щоб від них не відвертались на вулиці, щоб була система допомоги та догляду тощо. У цьому контексті згадав про ухилянтів. Адвокат заявив, що ухилянти — це спадок радянської системи: назвав їх росіянами і закликав про них забути.

"Я не кажу, що ухилянти це добре. Ухилянти — це погано, ухилянти — це росіяни, фактично. Давайте прирівняємо [до росіян] і забудемо про них", — сказав Найєм.

Після слів про втікачів від мобілізації адвокат та колишній боєць ЗСУ пояснив, що потрібно робити, щоб в армію йшли "здорові нормальні люди, які хочуть воювати". З його слів, їм заважає невизначеність — якщо цього не буде, то і страх смерті не зупинить.

"Є достатньо здорові нормальні люди, які хочуть воювати чесно. Їм потрібна визначеність, визначеність їм і їхнім родинам. Я до кінця життя буду вірити, що люди, насправді, не так сильно бояться смерті, скільки невизначеності щодо їх родин", — заявив він.

Крім того, Найєм згадав про проблему економічного бронювання. На його думку, важливо, щоб економіки працювала, але також важливо замінити людей на фронті.

"Там теж хлопці сидять і вони чекають, коли ви приймете рішення щодо того, щоб їх замінили, а просто піти вони теж не можуть", — сказав адвокат та ексвійськовий, який втратив око під час бойових дій.

Зазначимо, у вересні 2024 року військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів Фокусу, за яких умов в Україні стане можлива демобілізація бійців, які воюють третій рік поспіль. На його думку, це цілком можливо, оскільки є багато військовозобов'язаних, яких ще можуть мобілізувати в ЗСУ.

Нагадуємо, 12 листопада народна депутатка Юлія Яцик запропонувала ліквідувати терцентри комплектування, які займаються мобілізацією. 16 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нестачу людей на фронті та проблеми призову.