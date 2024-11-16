"Уклонисты — это русские": Маси Найем об украинцах, которые не мобилизуются (видео)

Граждан в контексте мобилизации больше беспокоит судьба собственной семьи, заявил адвокат и экс-военный Маси Найем. По его словам, бойцы также ожидают демобилизации, поскольку они не могут просто уйти с передовой.

Среди украинцев есть люди, которые готовы мобилизоваться в ряды ВСУ, а тех, кто уклоняется, можно назвать русскими и забыть. Причина, которая останавливает граждан во время мобилизации — это неопределенность, низкий статус ветерана и проблемы для семей. Об отношении к уклонистам от призыва и об экономическом бронировании адвокат и экс-военный ВСУ Маси Найем рассказал на YouTube-канале "Интервью | ЛЮДИ | Камила Грабчук".

Маси Найем — о мобилизации и уклонистах см. с 38:56

Найем затронул вопрос уклонения от мобилизации после того, как рассказал о сложном отношении общества к ветеранам, раненым и их семьям. Команда юристов и активистов пытается поднять статус военных-ветеранов: чтобы от них не отворачивались на улице, чтобы была система помощи и ухода и тому подобное. В этом контексте вспомнил об уклонистах. Адвокат заявил, что уклонисты — это наследие советской системы: назвал их русскими и призвал о них забыть.

"Я не говорю, что уклонисты это хорошо. Уклонисты — это плохо, уклонисты — это русские, фактически. Давайте приравняем [к русским] и забудем о них", — сказал Найем.

После слов о беглецах от мобилизации адвокат и бывший боец ВСУ объяснил, что нужно делать, чтобы в армию шли "здоровые нормальные люди, которые хотят воевать". По его словам, им мешает неопределенность — если этого не будет, то и страх смерти не остановит.

"Есть достаточно здоровые нормальные люди, которые хотят воевать честно. Им нужна определенность, определенность им и их семьям. Я до конца жизни буду верить, что люди, на самом деле, не столько сильно боятся смерти, сколько неопределенности в отношении их семей", — заявил он.

Кроме того, Найем упомянул о проблеме экономического бронирования. По его мнению, важно, чтобы экономики работала, но также важно заменить людей на фронте.

"Там тоже ребята сидят и они ждут, когда вы примете решение относительно того, чтобы их заменили, а просто уйти они тоже не могут", — сказал адвокат и экс-военный, который потерял глаз во время боевых действий.

Отметим, в сентябре 2024 года военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал Фокусу, при каких условиях в Украине станет возможна демобилизация бойцов, которые воюют третий год подряд. По его мнению, это вполне возможно, поскольку есть много военнообязанных, которых еще могут мобилизовать в ВСУ.

Напоминаем, 12 ноября народный депутат Юлия Яцык предложила ликвидировать терцентры комплектования, которые занимаются мобилизацией. 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о нехватке людей на фронте и проблемах призыва.