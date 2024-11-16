"Удивлен секретарем СНБО": Зеленский прокомментировал планы мобилизовать 160 тысяч украинцев

Президент Владимир Зеленский объяснил, что после усиления мобилизации ВСУ не пополнили сотни тысяч новобранцев. По его словам, призвали недостаточно украинцев.

После усиления мобилизации в Украине не было призвано достаточно граждан, чтобы покрыть недостаток личного состава на фронте. Об этом в интервью "Украинскому радио", опубликованном 16 ноября, заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский об объемах мобилизации — 29:05

Президенту напомнили о заявлении про план мобилизовать 160 тысяч человек на фоне сообщений о нехватке пехоты и переводе узких специалистов в пехоту. На вопрос о том, почему закон об усилении мобилизации не решил все эти вопросы, он ответил, что с цифрами не согласен.

"Здесь нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопрос задачи. Если вы видите, что не хватает людей на фронте, — это вам ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или не мобилизовали. Если я вам скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона... Я знаю? Да. Достаточно ли? Нет", — отметил Зеленский.

Он объяснил, что для Украины самое главное — люди, поэтому хочется, чтобы такие шаги делали "с умом". По словам политика, то, что живой силы не хватает, показывает, что 500 тысяч человек после усиления мобилизации призвано точно не было.

"Говорить точную цифру — я считаю, что это просто неправильно с точки зрения этой информации. Поэтому я удивлен секретарем СНБО. Не знал об этом, что он распространяет информацию, что было и что будет", — добавил президент.

Напомним, 29 октября в Верховной Раде голосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Законы докладывал секретарь СНБО Александр Литвиненко, который, по словам нардепа Алексея Гончаренко, сообщил о плане мобилизовать еще 160 тысяч человек.

В The Financial Times 13 ноября со ссылкой на экспертов и неназванного киевского чиновника передали, что мобилизацию 160 тысяч украинцев до декабря оценивают скептически. Отмечалось, что реалистичнее ожидать призыва до 100 тысяч граждан. На это ответил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, напомнив о длине линии фронта и настроениях РФ.