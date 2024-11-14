Отсрочка от мобилизации: что нужно знать о сроках и аннулировании

Срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника. За своевременное представление списков военнообязанных в профильные министерства отвечают руководители предприятий и учреждений.

В октябре 2024 года правительство Украины приостановило процедуру бронирования военнообязанных от мобилизации для проведения аудита критических предприятий. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что результаты проверки и обновленные правила бронирования будут представлены 15 ноября. Пока идет разработка новых правил, правительство разрешило продлить действие бронирования для тех, кто получил отсрочку от мобилизации до 31 мая 2024 года. Об этом информирует Правительственный портал.

Бронирование военнообязанных: какой срок действия отсрочки

Согласно постановлению Кабинета министров №650, срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника:

Военнообязанные работники органов власти: до завершения мобилизации.

Работники предприятий, выполняющих контракты для ВСУ: на срок действия контракта или договора.

Работники критически важных для экономики предприятий: до 12 месяцев.

Сотрудники международных организаций: на срок действия контракта или другого согласованного срока.

Руководители предприятий и учреждений отвечают за своевременное представление списков военнообязанных в профильные министерства в бумажной или электронной форме.

Когда бронирование аннулируется

Отсрочка от мобилизации для забронированных военнообязанных теряет силу в нескольких определенных случаях. В частности, это случается, если:

завершается срок действия отсрочки;

предприятие или организация прекращает производство или выполнение работ, которые были направлены на обеспечение потребностей Сил Обороны;

предприятие лишается статуса критически важного для экономики или жизнедеятельности населения в военный период;

ликвидируется орган государственной власти, местного самоуправления, предприятие или учреждение;

работник увольняется с должности в организации, которая обеспечивала ему отсрочку (исключение — перевод на другую должность в пределах того же юридического лица);

временно приостанавливается действие трудового договора между работником и предприятием;

поступает обоснованное представление от руководителя предприятия или организации;

отсрочка предоставляется по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

заканчивается срок действия договора или контракта, заключенного с работником специализированных международных учреждений, таких как ООН, международные судебные органы или другие организации, членом которых является Украина.

Напомним, в ноябре в "Резерв+" станет доступна отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью, студентов и многодетных родителей.

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме. В случае просрочки отсрочки гражданина могут мобилизовать.