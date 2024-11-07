Правительство представит систему экономического бронирования после аудита предприятий, — Шмыгаль

Проверка критически важных предприятий продлится до 15 ноября. Забронированные до 31 мая, у кого истекает срок бронирования, могут его продолжать во время аудита, отметил Денис Шмыгаль.

Для того, чтобы создать сбалансированную и справедливую модель экономического бронирования, в Украине до 15 ноября проведут аудит критически важных предприятий, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

Премьер отметил, что правительство должно найти баланс между экономикой, которая должна эффективно работать, и потребностями ВСУ. По его словам, необходима система, которая позволит ключевым специалистам работать на нужды страны, а защитникам — получать ротацию на передовой.

До 15 ноября в Украине проведут аудит по списку критически важных предприятий, сообщил глава правительства. Также он добавил, что те, кто был забронирован до 31 мая этого года и у кого истекает срок бронирования от мобилизации, могут его продолжать, пока продолжается аудит.

"По результатам аудита будут представлены обновленные правила, которые должны дать этот необходимый баланс", — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, 4 ноября первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что аудит бронирования работников на предприятиях предварительно выявил 10% злоупотреблений. Министр отмечала, что аудит продолжается, и прежде всего проверяют предприятия, которые резко меняли данные о зарплатах или значительно увеличили штат в тех секторах предпринимательства, где возможно стопроцентное бронирование работников.

Кроме того, 3 ноября Фокус выяснял, почему предприятия ВПК не могут бронировать сотрудников и какие это может иметь последствия.

Также стоит упомянуть, президент Украины Владимир Зеленский 18 октября раскритиковал модели экономического бронирования в Украине и заявил, что правительство должно разработать справедливые критерии.