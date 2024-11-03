Шел на работу – попал на фронт. Предприятия ВПК не могут бронировать сотрудников, чем это опасно

Компании из сектора ВПК не всегда могут забронировать сотрудников, но второстепенные для военного времени виды бизнеса часто пользуются этим правом. Корни проблемы — в желании чиновников заработать. Фокус выяснил, почему помощникам украинской оборонки не дают работать.

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В Украине пересматривают механизм бронирования от мобилизации до 15 ноября. Важные предприятия проверяют на соответствие параметрам критичности. Многие работники по итогам аудита потеряют право на бронь и иммунитет к "бусификации".

Далеко не все сотрудники украинских оборонных предприятий защищены от принудительной доставки в ТЦК. Украинское предприятие "Баллистика", лицензированный производитель бронезащиты, недавно заявил о невозможности бронирования сотрудников. Продукция компании нужна сотням тысяч солдат, а бронь раздают работникам вторичных для военного времени отраслей: тарологи, сушисты и прочие, отметил основатель компании Александр Довгий.

На фронт забирают и топ-менеджеров "Баллистики", что угрожает функционированию предприятия и выполнению обязательств перед военными. Очевидно, для Минобороны вышеперечисленное не было убедительным аргументом: чиновники решили, что компания не обладает признаками критической важности.

Главные причины отказа: отсутствие госконтракта с Минобороны или Госоператором тыла, неимение ходатайств от представителей ВСУ и неподчинение непосредственно военному министерству. В ответ на это Довгий отметил, что его компания имеет контракты с 3-й отдельной штурмовой бригадой, 13-й бригадой Национальной гвардии Украины "Хартия" и полицией Харьковской области.

Источники Фокуса из оборонной сферы видят в процессах проверки броней следующую логику: если в стране до миллиона забронированных, то все они раз в три месяца обновляют военно-учетные данные. Таким образом у ТЦК имеются все данные о человеке: его месте работы, номер телефона и адрес. Мобилизовать его проще, чем ловить из 6 млн не обновивших данные.

Можно сказать, что это один из быстрых способов пополнения рядов ВСУ, но после лишения брони многие работающие мужчины могут уволиться с работы и прятаться от мобилизации. Такая перспектива заставит собственников предприятий искать пути сохранения бизнеса и доходов: платить за статус критически важного предприятия.

"Только платить военным администрациям или ТЦК придется в разы больше. Как вы думаете, положительно ли это повлияет на бизнес-среду в Украине?" — задает вопрос собеседник.

Довгий в разговоре с Фокусом подчеркивает, что не рассматривает варианты услуг теневых посредников, которые "решат вопросы" бронирования с местными ОВА или ТЦК.

"У нас репутация правдорубов, поэтому никто не рискнет с такими предложениями обращаться", — говорит он.

Глава компании добавил, что пока никого из сотрудников еще не "бусифицировали": все после получения повесток сознательно ушли в армию. Всего в рядах ВСУ служат около 20 человек и уклонистов нет.

"Всем не нравится система бронирования, при которой непонятно, кто получает бронь. Существует чуть ли не отдельный бизнес по бронированию. А "Баллистика", которая так много делает для армии, этого права не имеет. При этом мы не претендуем на сотни броней", — рассказывает глава компании.

Плати и бронируйся: что предлагают в Кабмине?

Правительство хочет изменить процедуру бронирования работников и приоритетным критерием может стать заработная плата. Часть компаний, подававших документы на проверку критичной важности для страны указывали среднюю зарплату по региону, но со временем перешли на официальную "минималку", рассказала в интервью Forbes Ukraine министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Это сигнал — стоит ввести приоритизацию критериев, сфокусировать военно-гражданские администрации (ВГА) и министерства, чтобы они уделяли больше внимания оплате труда. Чтобы те, кто получает бронирование, платили всю зарплату официально", — подчеркнула она.

Источники "РБК-Украина" отмечали, что в Кабмине рассматривают вариант установки минимального предела месячных зарплат на уровне 19-20 тысяч гривен для бронирования.

ВГА, по словам министра, должны согласовывать критерии оценок предприятий с Минэкономики и Минобороны. У военных чиновников на местах так много критериев для оценок, что критически важным при желании может стать любое предприятие, объяснила она.

Сугубо экономические требования при бронировании приведут к разрушительным последствиям для небольших оборонных предприятий, разрабатывающих дроны, средства РЭБ и связи. Выполнить все условия правительства нереально, жесткая экономическая политика добьет мелких игроков рынка, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Если кто-то пролоббировал экономический вопрос, то пусть идет в ВСУ, ищет дроны и средства защиты. Правила для таких компаний, как "Баллистика" нужно рассматривать отдельно. Иначе в Украине пропадут уникальные предприятия", — говорит Фокусу нардеп.

Справедливости ради. Почему бронируют кассиров, а не производителей бронежилетов?

Всем инновационным частным компаниям сферы ВПК, как считает Александр Федиенко, нужно дать право бронировать сотрудников. Компании предварительно должны доказать причастность к оборонной отрасли и производству товаров для нужд армии Украины.

Вопрос бронирования сотрудников оборонных и крупных гражданских предприятий будет актуальным всегда. В этом случае прозрачность процедуры заключается в выработке перечня самых важных работников, считает экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук.

"На заводах ОПК работают бухгалтеры, инженеры и другие специалисты. В супермаркетах АТБ и "Сильпо" — администраторы, кассиры и грузчики. Экономическая модель бронирования расставит все по местам. Придется платить за забронированных, а для сферы ВПК надо продумать исключения", — рассказывает Фокусу специалист.

Всегда найдутся желающие обойти официальный механизм предоставления брони и заплатят взятки военным чиновникам и ТЦК, чтобы их работников не трогали. Нельзя исключать и "кумовство" на предприятиях ВПК, когда на работу берут родственников для прикрытия от мобилизации, рассуждает Кушнирук.

"Мелочи по каждому пункту и случаю важно прописать хотя бы в постановлениях правительства. Тогда не придется прибегать к ручному режиму и взяткам. Главы ТЦК и военные администрации не берут огромные деньги из воздуха. Им их приносят люди", — подытожил экономист.

Фокус ранее писал, как в Тернополе глава районного ТЦК требовал бензин в обмен на бронь. За то, чтобы не отправлять в армию военнообязанного, военком получил талоны на 1000 литров топлива.

Адвокаты ранее говорили, что забронированных также могут забрать в ВСУ. Нередко украинцы готовят не полный пакет документов на бронирование, чем пользуются в ТЦК. После этого более года может длиться судебная волокита, а человек тем временем пребывает в армии.