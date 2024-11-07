Уряд представить систему економічного бронювання після аудиту підприємств, — Шмигаль

Перевірка критично важливих підприємств триватиме до 15 листопада. Заброньовані до 31 травня, в кого спливає термін бронювання, можуть його продовжувати під час аудиту, зазначив Денис Шмигаль.

Для того, щоб створити збалансовану та справедливу модель економічного бронювання, в Україні до 15 листопада проведуть аудит критично важливих підприємств, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

Прем'єр зазначив, що уряд має знайти баланс між економікою, що повинна ефективно працювати, та потребами ЗСУ. За його словами, необхідна система, яка дозволить ключовим спеціалістам працювати на потреби країни, а захисникам — отримувати ротацію на передовій.

До 15 листопада в Україні проведуть аудит за списком критично важливих підприємств, повідомив очільник уряду. Також він додав, що ті, хто був заброньований до 31 травня цього року і в кого спливає термін бронювання від мобілізації, можуть його продовжувати, поки триває аудит.

"За результатами аудиту будуть представлені оновлені правила, які мають дати цей необхідний баланс", — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 4 листопада перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що аудит бронювання працівників на підприємствах попередньо виявив 10% зловживань. Міністерка зазначала, що аудит триває, і насамперед перевіряють підприємства, що різко змінювали дані про зарплати чи значно збільшили штат у тих секторах підприємництва, де можливе стовідсоткове бронювання працівників.

Крім того, 3 листопада Фокус з'ясовував, чому підприємства ВПК не можуть бронювати співробітників і які це може мати наслідки.

Також варто згадати, президент України Володимир Зеленський 18 жовтня розкритикував моделі економічного бронювання в Україні та заявив, що уряд повинен розробити справедливі критерії.