Злоупотребляют 10%: что предварительно показал аудит бронирования работников на предприятиях

Первыми проверяют те предприятия, которые подали одни данные по уровню зарплаты, но потом ее резко изменили, или стремительно нарастили штат в тех секторах, где на 100% разрешено бронирование работников.

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Проверки бронирования военнообязанных работников на критических предприятиях показали, что злоупотребляют не более 10% от всех украинских предприятий. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы понимали, что у нас есть сигналы со стороны людей, которые работают в областях, что иногда им кажется, что недобросовестно предприятиям предоставляется статус критичности (для экономики Украины. — Ред.). Мы начали этот аудит на уровне военно-гражданских администраций, которые имеют право предоставлять и признавать критичность, и на уровне министерств", — сказала она.

По ее словам, аудит еще продолжается, но из всего количества предприятий статус "критическое" имеют только 12%.

"И эти 12% предприятий генерируют 67% доходов в государственном бюджете. Это говорит о том, что бронирование как система — работает. Мы видим, что здесь есть злоупотребления, но они составляют не более 10%. Я думаю, даже 5-6% из того, что мы сейчас видим", — пояснила Юлия Свириденко.

Министр экономики отметила, что первыми проверяют те предприятия, которые подали одни данные по уровню зарплаты, но потом ее резко изменили, или стремительно нарастили штат в тех секторах, где на 100% разрешено бронирование работников.

Напомним, что 31 октября сообщалось, что после того, как заработало бронирование через "Дію", в Украине зафиксировали более миллиона забронированных. Однако часть этих лиц оказалась "двойниками" в системе.