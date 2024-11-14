Відстрочка від мобілізації: що потрібно знати про терміни та анулювання

Термін дії відстрочки від мобілізації залежить від категорії сфери зайнятості працівника. За своєчасне подання списків військовозобов’язаних до профільних міністерств відповідають керівники підприємств та установ.

У жовтні 2024 року уряд України призупинив процедуру бронювання військовозобов’язаних від мобілізації для проведення аудиту критичних підприємств. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що результати перевірки та оновлені правила бронювання будуть представлені 15 листопада. Поки триває розробка нових правил, уряд дозволив продовжити дію бронювання для тих, хто отримав відстрочку від мобілізації до 31 травня 2024 року. Про це інформує Урядовий портал.

Бронювання військовозобов'язаних: який строк дії відстрочки

Згідно з постановою Кабінету міністрів №650, термін дії відстрочки від мобілізації залежить від категорії сфери зайнятості працівника:

Військовозобов’язані працівники органів влади: до завершення мобілізації.

Працівники підприємств, що виконують контракти для ЗСУ: на термін дії контракту або договору.

Працівники критично важливих для економіки підприємств: до 12 місяців.

Співробітники міжнародних організацій: на термін дії контракту або іншого узгодженого строку.

Керівники підприємств та установ відповідають за своєчасне подання списків військовозобов’язаних до профільних міністерств у паперовій або електронній формі.

Коли бронювання анулюється

Відстрочка від мобілізації для заброньованих військовозобов’язаних втрачає чинність у кількох визначених випадках. Зокрема, це трапляється, якщо:

завершується термін дії відстрочки;

підприємство або організація припиняє виробництво чи виконання робіт, які були спрямовані на забезпечення потреб Сил Оборони;

підприємство позбавляється статусу критично важливого для економіки або життєдіяльності населення у воєнний період;

ліквідується орган державної влади, місцевого самоврядування, підприємство чи установа;

працівник звільняється з посади в організації, яка забезпечувала йому відстрочку (виняток — переведення на іншу посаду в межах тієї ж юридичної особи);

тимчасово призупиняється дія трудового договору між працівником і підприємством;

надходить обґрунтоване подання від керівника підприємства чи організації;

відстрочка надається з інших підстав, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

закінчується термін дії договору чи контракту, укладеного із працівником спеціалізованих міжнародних установ, таких як ООН, міжнародні судові органи чи інші організації, членом яких є Україна.

Нагадаємо, у листопаді у "Резерв+" стане доступна відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків.

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний подає на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі. У разі прострочення відстрочки громадянина можуть мобілізувати.