Треть мужчин призывного возраста в Украине готовы мобилизоваться и воевать, — социолог

По словам социолога Евгения Головахи, мобилизовать людей в армию в демократических обществах гораздо труднее, чем в тоталитарных.

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Каждый третий мужчина призывного возраста в Украине, который еще не мобилизован, готов присоединиться к армии. Об этом в интервью Суспільному рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

В частности, он сослался на результаты исследования Gallup International, проведенного в разных странах, относительно готовности защищать свою страну с оружием в руках — Украина показала 62%, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

"Но это вербальные установки — то, что человек манифестирует. Если по более сложным методикам, то там потенциал оценивали где-то в треть", — сказал Головаха.

По его словам, привлекать людей в армию в тоталитарных государствах не является проблемой, что можно видеть на примере России. Зато в демократических условиях наладить процесс призыва сложно.

"Демократия в таких условиях не всегда может решать те насущные проблемы так быстро, как они решались бы тоталитарными средствами", пояснил Головаха.

По мнению социолога, влияние нового закона о мобилизации на настроения в обществе можно будет оценить уже после вступления его в силу.

Напомним, результаты опроса от Киевского международного института социологии, обнародованные 14 мая, свидетельствуют о том, что практически половина украинских беженцев, которые сейчас разбросаны по всему миру, желают получить новое гражданство.

Также сообщалось, что большинство украинцев с пониманием относится к повышению тарифов на энергоснабжение с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая,