Большинство украинцев с пониманием относится к необходимости повышения тарифов на свет, — опрос

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Большинство украинцев с пониманием относится к повышению тарифов на энергоснабжение с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"45% опрошенных считают, что для обеспечения ремонтной кампании могут быть повышены тарифы на электроэнергию с учетом материального достатка и объемов потребления домохозяйства, еще 10% — что тариф стоит повысить всем потребителям", — говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Большинство респондентов (67%) соглашается с тем, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства. Почти четверть (26%) с этим не согласна.

При этом 70% опрошенных считают, что прошлогоднее повышение тарифа позволило восстановить на должном уровне поврежденные объекты энергетической инфраструктуры.

На вопрос о том, были ли восстановлены мощности в течение прошлого года, 59% ответили, что инфраструктура была восстановлена на достаточном уровне, 11% — что восстановлена полностью, 15% — что восстановлена на недостаточном уровне, 2% — что не была восстановлена вообще.

Для 54% опрошенных ситуация с непрерывным электроснабжением является скорее хорошей, отключения не происходят. 41% опрошенных отметил, что отключения происходят изредка. О плохой ситуации заявили 4% опрошенных.

Две трети опрошенных отметили, что стабильное обеспечение электроэнергией важно для них, однако есть возможность терпеть кратковременные перебои. Еще 27% отметили, что стабильное энергообеспечение чрезвычайно важно для них. Лишь 7% ответили, что стабильное энергообеспечение не важно и они готовы терпеть длительные перебои.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.