Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло, — опитування

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Більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам", — йдеться в пресрелізі за результатами опитування.

Більшість респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Майже чверть (26%) із цим не згодна.

При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 59% відповіли, що інфраструктуру було відновлено на достатньому рівні, 11% — що відновлено повністю, 15% — що відновлено на недостатньому рівні, 2% — що не було відновлено взагалі.

Для 54% опитаних ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення відбуваються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних.

Дві третини опитаних зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.