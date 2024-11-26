Поліцейський на Рівненщині вигадав схему, як легко уникнути мобілізації: чим все закінчилося

Працівник поліції пообіцяв знайомому за 1000 доларів відкрити фіктивне кримінальне провадження. За його словами, це має унеможливити призов до армії.

У Рівненській області засудили військовозобов'язаного громадянина, якому місцевий поліцейський пропонував шляхи уникнення мобілізації. Про це йдеться у вироку Радивилівського районного суду від 20 листопада.

Зазначається, що 26 січня 2024 року офіцер громади сектору взаємодії з громадами ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області озвучив раніше судимому чоловіку протиправний механізм, за допомогою якого можна уникнути мобілізації. За умови неявки по повістці та наданні йому 1000 доларів США, правоохоронець пообіцяв зареєструвати фіктивне кримінального провадження, що унеможливить призов під час мобілізації в особливий період і проходження військової служби.

29 січня чоловік отримав повістку для проходження військової служби й за порадою офіцера проігнорував її.

5 лютого, перебуваючи на Тернопільщині, ухилянт передав поліцейському неправомірну вигоду за реалізацію злочинного механізму.

Як йдеться у матеріалах суду, під час досудового слідства підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором. Йому призначили штрафу в розмірі 2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 42500 грн.

Як покарали поліцейського за вимагання неправомірної вигоди, у матеріалах суду не вказано.

Нагадаємо, раніше адвокат Ростислав Кравець пояснював, чи мають право працівники ТЦК зупиняти авто для вручення повістки.

Також Фокус писав, які обов'язки мають представники ТЦК під час перевірки документів.