Fallout для місцевих ОСББ: "Рівнетеплоенерго" використало на сайті персонажа з відомої гри

Волт-Бой — це маскот відомої серії ігор про виживання у світі після ядерного апокаліпсису. Він створений розробниками для привернення уваги до продукції.

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ТОВ "Рівнетеплоенерго" використовує маскота Волт-Бой із серії постапокаліптичних рольових відеоігор Fallout про тих, хто пережив ядерну війну. Його можна побачити відразу після входу на сайт компанії.

Волт-Бой "зустрічає" відвідувачів сайту поряд з повідомленням для голів ОСББ та відповідальних осіб. В ньому підприємство зазначає, що спрощує процедуру подання звітності й відтепер головам ОСББ та/або відповідальним особам не потрібно надавати паперовий оригінал заповненої довідки про кількість використаної теплової енергії за звітний місяць.

Хто такий Волт-Бой

Загалом Fallout — це комп'ютерна рольова гра. Її дія відбувається у світі, що пережив ядерну війну. Гра розроблена студією Dragonplay і випущена 30 вересня 1997 року.

Дія гри відбувається у далекому майбутньому після ядерної війни між США та Китаєм 23 жовтня 2077 року, під час якої вимерла більшість населення землі. Окрім виживших людей у світі існують ще мутанти, які добре переносять радіацію.

Волт-Бой — це талісман, створений корпорацією для привернення уваги до своєї продукції. Виглядає він як мультяшний чоловік з широкою посмішкою, жовтим волоссям та синім комбінезоном.

Попри те, що Волт-Бой не є персонажем гри, в іграх є багато варіантів, зокрема, він може бути дитиною, рейнджером або солдатом залежно від контексту ситуації. Іноді на деяких ілюстраціях з'являється жіноча версія Волт-Боя – Волт-Гьорл.

Раніше на Рівненщині поліцейський вигадав схему, як легко уникнути мобілізації. Він пообіцяв знайомому за 1000 доларів відкрити фіктивне кримінальне провадження. За словами правоохоронця, це має унеможливити призов до армії.

Нагадаємо, 28 листопада РФ ракетами атакувала Україну. Через це понад 280 тисяч абонентів у Рівненській області залишилися без світла.