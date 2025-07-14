Одразу кілька ігор за Fallout перебувають у розробці: що розповів інсайдер

Нещодавній успіх серіалу по Fallout змусив шанувальників франшизи чекати в передчутті нових частин, однак ні видавець, ні розробники не поспішали їх радувати новинами. Але останні інсайди знову розпалили іскру надії з приводу великого і швидкого поповнення в низці ігор серії.

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Варто визнати, що нещодавня презентація Xbox Games Showcase розчарувала шанувальників Fallout. Звичайно, вони отримали більше контенту для Fallout 76, але ніяких новин про Fallout 5, ніяких чуток про New Vegas і, звичайно ж, ніяких ознак давно обговорюваного ремастера Fallout 3. Після ажіотажу, викликаного успіхом шоу Amazon Prime, тиша була приголомшливою і дивовижною для багатьох. Але в надрах Microsoft щось відбувається з гучною франшизою, повідомляє Insider Gaming.

Fallout може бути затих, але він не помер

Останніми тижнями знову з'явилися чутки про те, що наразі ведеться робота над кількома проектами Fallout. Так, саме так — не над одним, а над кількома відразу. Хоча подробиці, як і раніше, мізерні (і тут варто визнати, що вони дуже мізерні), дедалі частіше чути розмови про те, що Bethesda не спить над однією зі своїх найцінніших франшиз.

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У недавньому випуску подкасту Friends Per Second ігровий журналіст Джордан Міддлер пролив достатньо інформації, щоб відродити надію в спільноті: "Fallout — це велика штука. Я не можу повірити, що вони не почали одразу ж працювати над Fallout 5... У розробці перебуває кілька проєктів Fallout, зокрема, наскільки я знаю, той, який ви всі так хочете".

Якщо вірити інсайдам журналіста, Fallout 5 існує принаймні на папері, але не варто очікувати, що можна буде в нього зіграти вже найближчим часом. Міддлер дав зрозуміти, що хоча щось і готується, п'ята частина франшизи ще далека від виходу і навіть початку активної розробки.

То що ж це можуть бути за проєкти?

Найочевидніший проєкт, над яким кроплять розробники, це нещодавно обговорюваний Fallout 3 Remaster, про який ходять чутки ще з квітня. Є й більш несподіваний варіант: продовження New Vegas. Тепер, коли Obsidian і Bethesda перебувають під одним дахом Xbox, фанати вже багато років мріють про New Vegas 2, хоча автори не номерної частини самі не давали жодних коментарів про те, що вони працюють над чимось із цієї франшизи. Хоча після того, як серіал Amazon довів, що ця атмосфера і тон, як і раніше, користуються величезною популярністю, а її другий сезон із постаттю зруйнованого Нью Вегаса, що маячить на обрії, було б розумним рішенням пустити розробку ігор за нею в цьому руслі. Серед інших можливостей можна розглянути і продовження Fallout Shelter (не дивлячись на те, що це мобільна гра, вона завоювала популярність серед мільйонів) або, можливо, навіть спін-оффи в жанрах, яких ми не очікували.

Самотня дорога, що веде франшизу вперед

Незважаючи на всі чутки і популярність інфоприводів про франшизу, все ж є одна велика заковика: у Bethesda досить багато справ. Студії ще належить випустити доповнення Starfield. Elder Scrolls VI поступово піднімається з глибин, зачекавшись після свого далекого анонсу в 2018 році, і це явно наступний проєкт у черзі перед будь-яким великим релізом Fallout безпосередньо від студії.

Але незважаючи на очікування, невизначені терміни і напівзаяви на межі чуток, у фанатів є стійке відчуття, що ігровий Fallout не забутий розробниками та видавцем. Насправді, він може отримати увагу, на яку заслуговує тихо, за лаштунками, лише щоб раптово здивувати всіх у випадковий момент, як це було з анонсом 4 частини та її швидким виходом.

Так що так, можливо, нам ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж ми вийдемо з нового Притулку в абсолютно новий або добре знайомий і просякнутий ностальгією Пустище. Але принаймні зараз є надія, що коли ми це зробимо, це буде варте всього очікування, яке роками накопичувалося у фанатів.

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