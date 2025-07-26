В известном шутере Squads появятся Вооруженные силы Украины

До конца 2025 года в тактической военной игре Squads официально появятся ВСУ, как отдельная группировка

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Поскольку активная база игроков шутера Squads (то есть "Отряд") из Украины делит третье и четвертое места, поэтому вооруженные силы страны присоединят к отрядам миссий, сообщили разработчики игры.

Кроме того, как сообщается, команда проекта также работает над обновлением и ремастерингом восточноевропейской локации, куда входят карты и реквизит.

Так будут выглядеть бойцы ВСУ в игре

Еще пример внешнего вида украинских солдат в шутере

Что вскоре планируется добавить в Squads

Что такое Squad

Командный военный шутер был разработан канадской студией Offworld Industries при участии ветеранов боевых действий. В игре представлено несколько игровых фракций, включая различные силы, как повстанцев, так и государственные войска. Поединок состоит из боя, в котором две фракции сражаются за выполнение различных миссий.

Украина представлена в игре картами села Yehorivka и города Yuzovka. В модах игры "Эскалация на Ближнем Востоке" и "Глобальная эскалация" представлены украинские вооруженные силы, а также их союзники и враги.

На платформе цифровой дистрибуции видеоигр Steam минимальная версия Squad стоит 959 грн.

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