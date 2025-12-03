Рада ухвалила закон, який більше не захищає російську мову в Україні

Верховна Рада проголосувала за закон, який приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Цим законом російська мова виключається з переліку тих мов, яка має захищатися в Україні.

Зазначається, що російська мова має історичне домінування та не потребує спеціального захисту. Про це йдеться на сайті Ради.

Закон розробили в Мінкульті на виконання доручення уряду. Він ґрунтується на офіційному перекладі Хартії, зробленому МЗС у січні 2024 року.

Видання lb.ua пояснює, що саме змінює закон. Раніше термін "regional or minority languages" був перекладений як "регіональні мови або мови меншин" з російської мови. Через це була неправильна трактовка — нібито Хартія захищає "мови національних меншин", а не "мови, носії яких є чисельною меншістю".

Новий переклад усуває можливість для політичних маніпуляцій щодо статусу української мови. Також вилучено "молдавську" мову, оскільки Молдова офіційно визнала румунську державною.

Які мови підтримує Україна, відповідно до оновлених правил?

Держава застосовуватиме режим підтримки до таких мов:

білоруська;

болгарська;

гагаузька;

кримськотатарська;

новогрецька;

німецька;

польська;

румунська;

словацька;

угорська;

чеська;

іврит.

Також цим голосуванням вносяться зміни до трьох законів України — "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа".

Конституційний Суд у 2021-му році почав вимагати від держави чітко визначити її офіційний переклад. Там наголошували, що старий переклад суперечить нормам законодавства, а Хартія може використовуватися для політичного тиску на статус української мови.

Що зміниться після ухвалення:

Україна почне офіційно застосовувати коректний переклад Хартії, усуваючи суперечності, на які роками вказували експерти й Конституційний Суд.

Режим підтримки поширюватиметься лише на ті мови, які реально потребують захисту.

Російська мова не отримуватиме статусу "загроженої", відповідно — не матиме особливих преференцій у публічній сфері.

Нагадаємо, наприкінці жовтня нардеп Володимир В'ятрович звернув увагу, що Рада збиралася зняти з розгляду на пленарному засіданні урядовий законопроєкт про приведення українського законодавства у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. У той же час 11 листопада було надано повторний висновок Комітету ВРУ.

Раніше повідомлялося, що в Україні 81% громадян бажають прибрати російську мову з офіційного спілкування на всій території країни або проти її використання у своєму регіоні.