Без суда — никуда: могут ли военкоматы объявлять в розыск уклонистов от мобилизации

ТЦК, по словам адвоката Романа Симутина, может обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения уклонистов, поэтому чиновники манипулируют и подменяют понятия, вводя в заблуждение обычных граждан.

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Информация о том, что территориальные центры комплектации личного состава могут объявлять в розыск уклонистов от мобилизации, является правовой ерундой и провокацией. Такое мнение 9 февраля в своем Telegram-аккаунте озвучил адвокат Роман Симутин.

В частности, специалист решил прокомментировать появившийся в СМИ и соцсетях информацию о том, что ТЦК якобы имеют право давать распоряжение о розыске и доставке уклоняющихся от мобилизации.

Роман Симутин утверждает, что подобные требования являются не только правовой ерундой, но и подменой понятий, прописанных в действующем законодательстве. Адвокат напомнил, что процедура объявлена в розыск четко прописана в Уголовно-процессуальном кодексе и осуществляется исключительно после оглашения подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва в рамках всеобщей мобилизации.

Статья 281 УПК: "Если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или он уехал и/или находится на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и не появляется без уважительных причин на вызов следователя, прокурора при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, следователь или прокурор объявляет розыск такого подозреваемого. До объявления подозреваемого в розыск следователь или прокурор обязан принять меры по установлению его местонахождения. Об объявлении розыска выносится отдельное постановление, если досудебное расследование не останавливается, или указывается в постановлении о приостановлении досудебного расследования, если такое решение принимается, сведения о которых вносятся в ЕРДР. Осуществление розыска подозреваемого может быть поручено оперативным подразделениям".

По словам адвоката, после того, как подозреваемый был объявлен в розыск, следователь обязан обратиться в суд с ходатайством о задержании и доставке гражданина в полицию. Симутин напоминает, что человека могуть объявить в розыск и задержать только при некоторых условиях:

по соответствующему решению суда;

в рамках открытого действующего уголовного производства;

при наличии аргументированного подозрения.

В этом контексте Роман Симутин отмечает, что необходимо быть фокусником, чтобы реализовать процедуру объявления человека в розыск в рамках административного производства или на основании постановления Кабинета министров. Адвокат напомнил, что в правительственных документах прописано, что ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения уклонистов, но там ничего не сказано о "розыске, задержании и доставке".

Постановление Кабмина №154 от 23 февраля 2022 года о функционировании ТЦК: "ТЦК, в соответствии с возложенными на них задачами, обращаются в Нацполицию или ее территориальные подразделения о предоставлении сведений относительно призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости; или обращаются в установленном законом порядке в органы Нацполиции относительно доставки в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета".

Статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам адвоката, большинство граждан, читая подобные юридические формулировки, не понимает терминологию, и не может оценить правомерность задержания, из-за чего бесприкословно выполняет требования полицейских. Симутин считает, что чиновники, пользуясь ситуацией, манипулируют и подменяют понятия.

"Попросите полицейского разъяснить эти понятия и предъявить постановление суда о вашем задержании. Уверяю: адекватного ответа никто не предоставит. Так что просто продолжайте делать то, что делали. Конечно, если вам раньше не вручили повестку и вы не проходили ВЛК, потому что такие ваши действия — это криминал", — резюмировал адвокат, комментируя правомерность объявления ТЦК в розыск уклонистов от мобилизации.

Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, если военнообязанный прошел сверку данных и медицинскую комиссию, но проигнорировал отправку в воинскую часть. Подобные нормы прописаны в статье 366 Уголовного кодекса Украины — "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Несколькими днями ранее в Командовании Сухопутных войск рассказали, как военнообязанные могут аннулировать повестку в военкомат.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат во время всеобщей мобилизации.