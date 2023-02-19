Мобилизация в Украине: нардепу вручили повестку на автостоянке (видео)

По словам члена комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского, процедура вручения документа была проведена с нарушениями.

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Народному депутату ВР и члену комитета по нацбезопасности вручили повестку прямо на улице. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Это не вполне квалифицированная процедура", — подчеркнул Вениславский.

Заметим, что в сеть попали видеокадры, на которых предположительно зафиксирован момент вручения повестки парламентарию.

На них можно видеть, как несколько мужчин в форме украинских военных на автостоянке подходят к мужчине, одетому в гражданскую одежду. Они вручают ему бумагу.

Вениславский добавил, что на следующей неделе выслушает руководителей ВСУ, которые отвечают за мобилизацию, так как растет число ситуаций, когда военкомы наносят телесные повреждения и нарушают процедуру мобилизации.

"Буду обсуждать резонансные случаи, когда представители военкоматов вручали повестки буквально на улице, иногда даже с применением силы", — уточнил он.

Представитель президента подчеркнул, что по итогам заседания комитета будут выработаны рекомендации для определения четких границ, в рамках которых представители военкоматов могут действовать.

Напомним, в Украине начали призывать на службу ограничено годных мужчин. За неявку в военкомат на медкомиссию предусмотрен штраф, а игнорирование повестки о прибытии на военную службу влечет уголовную ответственность.

Фокус также писал, что мобилизация в Украине продолжится для восполнения потерь и освоения западной техники. Темпы набора в армию повысили из-за решения Владимира Путина увеличить вражеские силы, объяснил капитан 103-й бригады теробороны Александр Ганущин.