Мобілізація в Україні: нардепу вручили повістку на автостоянці (відео)

За словами члена комітету ВР з нацбезпеки Федора Веніславського, процедуру вручення документу було проведено з порушеннями.

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Народному депутату ВР та члену комітету з нацбезпеки вручили повістку прямо на вулиці. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Це не цілком кваліфікована процедура", — наголосив Веніславський.

Зауважимо, що до мережі потрапили відеокадри, на яких, ймовірно, зафіксовано момент вручення повістки парламентарію.

На них можна бачити, як кілька чоловіків у формі українських військових на автостоянці підходять до чоловіка, одягненого у цивільний одяг. Вони вручають йому папір.

Веніславський додав, що наступного тижня вислухає керівників ЗСУ, які відповідають за мобілізацію, оскільки зростає кількість ситуацій, коли військкоми завдають тілесних ушкоджень та порушують процедуру мобілізації.

"Обговорюватиму резонансні випадки, коли представники військкоматів вручали повістки буквально на вулиці, іноді навіть із застосуванням сили", — уточнив він.

Представник президента наголосив, що за підсумками засідання Комітету будуть вироблені рекомендації для визначення чітких кордонів, у межах яких представники військкоматів можуть діяти.

Нагадаємо, в Україні почали закликати на службу обмежено придатних чоловіків. За неявку у військкомат на медкомісію передбачено штраф, а ігнорування повістки про прибуття на військову службу тягне за собою кримінальну відповідальність.

Фокус також писав, що мобілізація в Україні продовжиться для поповнення втрат та освоєння західної техніки. Темпи набору до армії підвищили через рішення Володимира Путіна збільшити ворожі сили, пояснив капітан 103 бригади тероборони Олександр Ганущин.