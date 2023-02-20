Росія запустила кампанію зі зриву мобілізації в Україні, — ЦСК

За інформацією фахівців, у межах кампанії використовуються фейки з хибною інтерпретацією візуальних матеріалів. Також до неї підключають псевдоекспертів, які поширюють у соцмережах чутки про незаконність мобілізації в Україні.

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Росія намагається зірвати проведення мобілізації в Україні та проводить масовані дезінформаційні атаки через месенджер Telegram. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зокрема, 17-18 лютого в соцмережі було зафіксовано чергову потужну інформаційну атаку Росії.

"Встановлено, що до розсилки було задіяно чотири десятки облікових записів, які розмістили понад 720 повністю ідентичних оголошень – ці профілі мають фото, запозичені з фотостоків або соціальних мереж, і вже використовувалися раніше в російських бот-розсилках", — йдеться у повідомленні.

До 17 лютого всі ці роботи поширювали оголошення, які були розраховані на російську аудиторію.

"Зокрема, найбільш продуктивний з них Єгор Пєлєвін, на якого припадає понад 10% повідомлень. До цього рекламував майнінгову компанію з Іркутська, віддалену роботу в Росії та Telegram-канал із конвентом для дорослих", — повідомили в ЦСК.

Також у центрі заявили, що російські спецслужби направили значні зусилля на зрив мобілізації в Україні після того, як Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії, що сприяло масовому виїзду росіян із країни. Робиться це з метою показати росіянам — в Україні справи ще гірші.

Повідомляється, що для маніпуляцій використовують деякі реальні недоліки та історичні травми українців.

Метою такої кампанії є:

створення максимально негативного тла для мобілізації;

ускладнення формування мобілізаційного резерву;

деморалізація та дезорієнтація суспільства;

нормалізація різних форм ухилення від мобілізації;

підрив довіри до військово-політичного керівництва та авторитету ЗСУ.

"Тому треба пам'ятати – протидія мобілізації, так само як і протидія посиленню західної військової допомоги, є органічною частиною війни проти України. Це варто враховувати при споживанні контенту в соціальних мережах", — йдеться у тексті повідомлення.

Нагадаємо, 19 лютого член Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що йому на заправці було вручено повістку, але зробили це представники військкомату з порушеннями. Він заявив, що наступного тижня вислухає керівників ЗСУ, які відповідають за мобілізацію, оскільки зростає кількість ситуацій, коли військкоми завдають тілесних ушкоджень та порушують процедуру мобілізації.

Нагадаємо, в Україні почали закликати на службу обмежено придатних чоловіків. За неявку у військкомат на медкомісію передбачено штраф, а ігнорування повістки про прибуття на військову службу тягне за собою кримінальну відповідальність.