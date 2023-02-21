Російських студентів відправлятимуть на війну прямо з вузів, — ГУР (документ)

За даними української військової розвідки, у вищих навчальних закладах РФ створюються "ділянки оповіщення", на яких учням видаватимуть повістки.

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У Російській Федерації готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання. Про це у вівторок, 21 лютого, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, за даними ГУР, у вишах створюються "дільниці оповіщення", які допоможуть російським військкомам видавати студентам повістки.

"Зокрема, керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов'язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів та співробітників для роботи на "ділянках оповіщення", — сказано в пресрелізі ГУР.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Військова розвідка встановила, щодо роботи на вказаних ділянках залучатимуть громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому зазначається, що в політеху Томського університету до складу дільниць вносять співробітників без їх згоди. Керівниками цих дільниць призначають представників адміністрації вишів.

Нова хвиля мобілізації в Росії

У ГУР вважають, що для проведення чергової хвилі мобілізації Кремлю не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні минулого року "часткову" мобілізацію офіційно так і не завершили.

За даними військової розвідки, найімовірніше, що мобілізацію проведуть до 1 квітня 2023 року. При цьому є ймовірність того, що початок весняного призову можуть відстрочити.

Нагадаємо, 20 лютого газета The New York Times писала з посиланням на американські спецслужби про те, що президент РФ Володимир Путін може мобілізувати більше росіян до своєї армії. Журналісти вважають, що у своєму виступі 21 лютого російський лідер переконуватиме населення, що він не лише нібито рятує Україну від "нацизму", а й рятує саму Росію від захоплення НАТО.

Також 20 лютого повідомлялося, що Росія намагається зірвати проведення мобілізації в Україні та проводить масовані дезінформаційні атаки за допомогою Telegram.

Раніше Фокус писав, що в РФ анонсували послання Путіна. За словами російських журналістів, на вулицях Москви з'явилися "дивні банери" із датою 21 лютого.