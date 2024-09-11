"Німці дуже налякані": чому Олаф Шольц заговорив про "швидкий мир" з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план" для України, який нібито передбачає збереження за Росією раніше захоплених українських територій, повідомляють західні ЗМІ. З якою метою ключовий європейський союзник Києва на третьому році війни надумав поповнити лави "миротворців", з’ясовував Фокус.

Related video

Інформацію про "мирний план" канцлера ФРН Олафа Шольца оприлюднила італійська La Repubblica. Як зазначає видання, пан Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені нещодавно електоральні позиції. "Ошелешений нищівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії та переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про можливу поразку своєї політичної сили 22 вересня у Брандербурзі, канцлер вирішив розіграти українську карту", — підкреслює газета.

Посилаючись на джерела в парламенті ФРН, La Repubblica констатує, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передавання частини української території до Москви.

Сам Олаф Шольц офіційно не коментував цю інформацію, однак вже після її появи в інтерв’ю німецькому каналу ZDF він наголосив, що, по-перше, наступний саміт миру має пройти за участю Росії, а по-друге, він обговорив це питання днями face to face у Франкфурті-на-Майні з президентом Зеленським, з яким у нього склалися "хороші" стосунки.

Експерт: "Олаф Шольц є одним з політичних лідерів, які не викликають довіри у німців" Фото: zuma press

"Я думаю, що саме зараз настав момент, коли нам потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається", — акцентував глава німецького уряду. Водночас він, підкресливши, що у разі, якщо Путін вирішить "продовжувати нападати", резюмував: "У такій ситуації нам необхідне те, що завжди важливе в політиці: ясність, твердість і характер".

Тим часом експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що німецький канцлер використовує тему миру в російсько-українській війні передусім задля підняття своїх електоральних позицій всередині власної країни.

Олаф Шольц зрадів би навіть заморожуванню війни

Зокрема, політолог Максим Несвітайлов у розмові з Фокусом акцентує: "У Німеччині наразі складається така політична погода, що Шольц фактично втрачає контроль над ситуацією, адже вперше з часів початку XX століття на місцевих виборах у ФРН перемагають не просто праві, а право радикальні сили, як-от "Альтернатива для Німеччини". Цю партію, зауважу, навіть виключили з європейського об’єднання правих політичних сил, тобто ця партія — дуже погана історія. І на тлі виборчої перемоги таких сил Олаф Шольц виглядає як людина, яка опинилася не в той час і не в тому місці".

Підкресливши, що російсько-українська війна дуже сильно впливає на Німеччину, зокрема, в економічному плані, експерт констатував: "З урахуванням цього, Шольц був би дуже радий, аби ця війна, якщо не закінчилася б, то принаймні заморозилася б. Тим часом останні ініціативи пана Шольца можуть внести певне нерозуміння в ЄС, оскільки, якщо європейці побачать певні сумніви і коливання Берліну щодо підтримки України, в них також виникатимуть питання. Тому ми зараз, як той кіт Шредінгера — перебуваємо в суперпозиції. Але наша суперпозиція — це не про класно, а про те, що ми, як і той кіт, перебуваємо рівночасно у двох станах — живого і мертвого".

З якою метою Олаф Шольц розкручує тему миру в Україні

Назвавши програш Шольца на нещодавніх місцевих виборах у Тюрінгії та Саксонії повною електоральною катастрофою, політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом наголосив: "Це просто жахливий провал коаліційних партій Німеччини. Високі результати "Альтернативи для Німеччини" та "Союзу Сари Вагенкнехт" — це вирок німецькій коаліційній політиці. При цьому останні опитування свідчать, що Шольц є одним з політичних лідерів, які не викликають довіри у німців. І в ситуації, що склалася, зрозуміло, що йому необхідно шукати якісь теми, за рахунок яких він може скоригувати низький рівень довіри і підвищити авторитет. Найкраща така тема звучить так: "Я приніс мир в Європу". Це, знаєте, як колись Чемберлен після Мюнхенської змови 1938 року казав, що він приніс мир в Британію, так і Шольц зараз розкручує цю тему".

Експерт: "У Німеччині наразі складається така політична погода, що Шольц фактично втрачає контроль над ситуацією"

Тему російсько-української війни для Шольца експерт називає електорально вигідною, оскільки "німці дуже налякані неконтрольованими подіями", зокрема Третьою світовою та ядерною війнами.

"Тому, будучи канцлером миру, у планах Шольца значиться реанімація мирного процесу, в тому числі, можливо, за рахунок територіальних поступок з боку України. Про це свідчать, серед іншого, й повідомлення про те, що німецький уряд не буде розглядати питання додаткового фінансування для України. Це вказує не лише на зміну риторики, а й на ймовірну зміну курсу німецької влади щодо війни в Україні. Загалом, я думаю, що Німеччина хоче зіграти роль примирителя, попутно вирішуючи внутрішньополітичні проблеми за рахунок українського кейсу", — підсумовує Олег Постернак.

Чому Захід не сприймає війну в Україні як свою

Своєю чергою головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом констатує: "Поряд з "мирними" сигналами ФРН з вуст тамтешньої влади звучать заяви про те, що Росія має бути присутньою на наступному Саміті миру. І тут особисто в мене виникають питання… 1943 рік. Тегеран. Чи запрошував хтось тоді Гітлера на мирну конференцію? Якось ніхто навіть не подумав таке зробити, тому що було очевидним, що є боротьба добра і зла і останньому не має бути місця за столом переговорів. Тобто у філософії того часу було розуміння, що є ворог, якого необхідно перемогти. Зараз же ситуація абсолютно інша і багато які країни хибно не сприймають війну РФ проти України як війну проти західних цінностей загалом".

Сам Захід, зазначає експерт, попри те, що Росія повсякчас наголошує, що воює саме з ним, не сприймає цю війну як свою і тому постійно вмикає платівку перемовин з Москвою.

"Ось і Берлін теж прокинувся. Але якщо США, ЄС і Німеччина зокрема зустрічаються зі звільненими нещодавно російськими бранцями і розкручують Юлію Навальну у якості політичної фігури, то я пропоную надати їй суб’єктності і запросити її на другий саміт миру — нехай представляє Росію, оскільки з Путіним ми говорити не будемо. Це вже краще, ніж теорія, яку розкручує зараз Шольц, заявляючи, що всі, мовляв, мають сісти за стіл з Росією і домовлятися", — наголошує Іван Ус.

Зазначивши, що футбол не грають на папері, експерт констатував, що життя поготів не складається з теорій, "якими, на превеликий жаль, живуть окремі наші партнери".

Тим часом речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не бачить особливих причин для оптимізму, адже останні сигнали Москви щодо війни в Україні "не створюють враження, що РФ горить бажанням вступити в конструктивні мирні переговори". Загалом, у світлі останніх заяв, що лунають з Німеччини, досить слушним виглядає риторичне питання, яким задається відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников. Констатувавши, що ФРН дійсно має певні важелі впливу на Київ, він принагідно цікавиться: "А з якого такого біса Путін раптом має погоджуватися на мирний план Шольца".