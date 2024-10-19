Черные тени в Белом доме: дадут ли Штаты путевку Украине в НАТО

В Белом доме заявляют, что в НАТО продолжается дискуссия о приглашении Украины в Альянс, но пока в этом вопросе нет консенсуса. При каких условиях можно достичь компромиссного решения и реально ли это вообще, выяснял Фокус.

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На специальном брифинге в Белом доме в ночь на пятницу, 18 октября по Киеву, высокопоставленный представитель администрации президента США, комментируя "план победы" Зеленского, где первым пунктом значится вопрос приглашения Украины в Североатлантический Альянс, отметил следующее: "Внутри НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения (Украины — ред.). Пока нет консенсуса. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь несколько месяцев назад — в середине июля — все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Так что вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов".

Представитель Белого дома акцентировал: президент Байден хочет, чтобы Украина победила

Отдельно представитель Белого дома акцентировал, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами". "Именно поэтому президент Байден призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита — и эта встреча состоится в ближайшее время — для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, которые делают Соединенные Штаты".

Подчеркнув, что у Байдена осознают "неотложность момента", представитель администрации президента США резюмировал: "Именно поэтому президент возглавляет эти усилия, чтобы обеспечить Украину необходимым оборудованием и серьезно отнестись ко всем элементам, которые предлагаются украинцами, и работать с ними над стратегией для обеспечения их победы в этой войне. Путин знает, что время не на его стороне, что время на самом деле на стороне Украины, и что мы будем вместе с Украиной и дадим ей то, что ей нужно для победы".

Между тем прогнозы экспертов относительно дальнейшей роли Соединенных Штатов в контексте евроатлантических перспектив Украины, достаточно неоднозначны.

Почему альтернативы НАТО для Украины не существует

В частности, политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом отмечает: "Весьма положительным и, как по мне, немало важным моментом является то, что в дискурсе появился момент тактики нашего принятия в НАТО. То есть, если раньше нам указывали на двери, мост, дальние перспективы, то сейчас Украине удалось вбросить в информационное, а главное — в политическое поле наших партнеров идею о том, что единственной системой безопасности для Украины, которая может гарантировать устойчивый и справедливый мир, является только НАТО. И поэтому партнеры должны на это реагировать, поскольку создается ложное впечатление, что вроде бы все против, только мы одни — за. На самом деле, это не так. Даже в той же Америке есть несколько направлений видения этого вопроса".

Подчеркнув, что единодушия в вопросе приглашения Украины в НАТО не было никогда, эксперт констатировал: "У этого не единодушия и нерешительности есть конкретные лица. И это далеко не Венгрия, потому что я считаю, что когда основные акторы, такие как США дадут четкий сигнал, то все остальные подтянутся. В таком случае цена вопроса для той же Венгрии найдется предельно оперативно, потому что Орбан всегда что-то выкручивает для себя. Поэтому, если Вашингтон согласится, то Орбан покрутит хвостом, получит свой пряник и не будет против".

Эксперт: "Если Вашингтон согласится (на приглашение Украины в НАТО — ред.), то Орбан покрутит хвостом, получит свой пряник и не будет против" Фото: РБК

Акцентировав на том, что сейчас ключевым моментом является то, чтобы вместо слов партнеры делали действия, политолог указал, какие именно: "Действия на самом деле очень простые, очень дешевые, но очень дальновидные — политическое приглашение Украины в НАТО. Для этого есть много механизмов. И давайте быть реалистами и констатировать, что, несмотря на то, что все решения Альянс принимает консенсусом, но все смотрят в сторону Вашингтона. Поэтому, когда там кивнут, то, при всем уважении к остальным странам-членам НАТО, кто-то раньше, кто-то позже, но все равно скажет "да" Украине. Главное сейчас заключается в том, чтобы США сыграли таки свою роль влиятельного гегемона, который является фактором мирового масштаба, ведь в последнее время мы этого не наблюдаем. Как результат — Северная Корея, Иран, Россия выбрасывают постоянно различные кузнечики. И сейчас для США как раз время показать прогнозируемость, принципиальность и последовательность в отношении Украины".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, продемонстрируют ли наглядно указанные качества Соединенные Штаты и в каком измерении это будет отображаться, эксперт констатировал: "Мне кажется, что США заигрались внутри и боятся совсем не того, что надо. Они боятся угроз от Путина относительно вероятного применения ядерного оружия. Мое персональное мнение по этому поводу следующее: то, извините за выражение, "повидло", которое сейчас имеет место в американской политике, подталкивает к Третьей мировой войне, потому что Соединенные Штаты больше не считаются мировым жандармом. Возможно, США это осознают, но наряду с тем понимают, что упустили момент, когда можно было это все, как говорят русские, "взять к ногтю".

Эксперт: "Какие-то громкие заявления о НАТО или стратегическом сотрудничестве Украины с Альянсом могут быть, но уже после 5 ноября" Фото: lexinform.com.ua

В указанном контексте Олег Лесной вспомнил кейс "отравленного путинскими наемниками" в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко: "Литвиненко говорил, что пока весь мир гонялся за "Аль-Каидой", он проспал появление крупной террористической организации, насчитывающей 142 млн человек — Российской Федерации. Я целиком и полностью согласен с такой оценкой. Причем, проспал мир не только РФ, но и Северную Корею, потому что политика сдерживания и деэскалации, дала возможность "оси зла" поддерживать друг друга технологиями и деньгами. Сейчас уже много процессов запущено и подтверждением тому является то, что Байден почему-то стремится говорить о ядерном сдерживании с Китаем, Россией и какого-то черта с КНДР. Это свидетельствует о попытке тушить пожар. Но выглядит все так, что Байден хочет погасить этот пожар бензином".

В сложившейся ситуации, убежден эксперт, официальный Киев в своих евроатлантических устремлениях "должен выжимать все, что можно, поскольку других вариантов просто не существует".

"Нам нельзя останавливаться и вестись на какой-то очередной подкуп вроде Будапештского меморандума, чтобы мы им играли и ничего не делали. Соглашения по безопасности не подменяют собой вступление, а дают лишь возможность сотрудничать со странами-членами НАТО в одностороннем порядке. Но альтернативы НАТО не имеет. Поэтому, кто бы нам что ни говорил, что мы, мол, слишком амбициозны, что выдвигаем слишком большие "хотелки", но должны дальше гнуть свою линию. Я это все очень просто объясняю иностранным коллегам: "Вы можете называть наши стремления как угодно, но нам нужно просто выжить и я надеюсь, что нам это удастся с вашей в том числе помощью", — заключает Олег Лесной.

Зачем Байден взял тайм-аут относительно громких заявлений по Украине

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Если откровенно и реалистично отвечать на вопрос о том, будет ли найден компромисс по предоставлению приглашения Украине в НАТО, нужно осознавать, что код доступа лежит в кармане Соединенных Штатов Америки. Да, есть страны вроде Венгрии и Словакии, которые могут проводить какие-то свои игры, но если ключевое решение будет принято Вашингтоном, большинство государств-членов Альянсов его поддержат".

По убеждению эксперта, до 5 ноября, когда в США, напомним, состоятся президентские выборы, вряд ли Киев услышит какие-то прорывные заявления по этому направлению. "Мне кажется, что администрация Байдена-Харрис сейчас взяла своеобразный тайм-аут от очень громких заявлений на тему Украины, опасаясь что это может вызвать реакцию республиканцев и Трамп активно это будет использовать против Харрис. Поэтому, я думаю, что какие-то громкие заявления о НАТО или стратегическом сотрудничестве Украины с Альянсом могут быть, но уже после 5 ноября", — подчеркивает Алексей Якубин.

На вопрос о том, что и как может измениться собственно после 5 ноября, политолог отметил следующее: "На мой взгляд, большую роль может сыграть то, что Байден захочет войти в историю на более высокой ноте. Но будут ли оглядываться на Байдена, который на тот момент уже будет находиться в статусе хромой утки, другие члены НАТО — вопрос, ответ на который напрямую зависит от того, кто именно победит на выборах".

Между тем, убежден Алексей Якубин, в любом случае после заявления американского президента относительно Украины в НАТО, предоставления ей приглашения и т.д., так или иначе будет иметь место правопреемственность. То есть, даже если ключи от Овального кабинета достанутся Трампу, акцентирует эксперт, ему придется продолжать каким-то образом вести очерченную линию. В то же время политолог предполагает, что Байден вместо продвижения идеи предоставления Украине приглашения в НАТО может предложить Киеву роль основного союзника США вне Альянса.