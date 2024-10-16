Конфронтация между Байденом и Харрис: зачем Белый дом предлагает Путину ядерные переговоры

В Кремле отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона без предпосылок к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений. Какова реакция РФ, и о чем она свидетельствует в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Related video

О готовности к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном по ядерной тематике Джо Байден заявил в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации "Nihon Hidankyo". Цель этого движения — полное уничтожение ядерного оружия. Поздравляя лауреатов, Байден также высказался за "продолжение движения к миру, свободному от угрозы ядерного оружия". Кроме того, президент Соединенных Штатов отдельно акцентировал: "США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Ни нашим странам, ни миру не выгодно тормозить прогресс сокращения ядерных арсеналов. Сокращение ядерной угрозы важно не вопреки сегодняшним опасностям, но именно из-за них".

Как отреагировали у Путина на ядерную инициативу Байдена

Между тем в РФ дали понять, что считают уменьшение ядерной угрозы важной темой, но Россия имеет на ее обсуждение предпосылку: Москва считает, что этот вопрос нужно рассматривать наряду с "другими аспектами безопасности". "В условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить о контроле над ядерными вооружениями и их сокращением, не связывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно", — подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, "контакты по сокращению ядерных вооружений нельзя откладывать в долгий ящик, но вопросы должны рассматриваться в комплексе".

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев увидел в свежей инициативе Джо Байдена "очередное хамство" американцев. "Вдумайтесь только: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ (стратегических наступательных вооружений — ред.) с Америкой не полезнее, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945 году", — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев увидел в свежей инициативе Джо Байдена "очередное хамство" Фото: Единая Россия

Отреагировали на инициативу президента США и в российском Совете Федерации. В частности, вице-спикер РФ Константин Косачев, которого цитируют росСМИ, заявил следующее: "Практически все, что сейчас говорится ведущими американскими политиками, подчинено логике битвы за голоса избирателей. Если Трамп открыто говорит, что политика администрации Байдена ведет мир к ядерной войне, то нынешний лидер спешит продемонстрировать свое "миролюбие". В этом смысле заявление "хромой утки" и ее желание попиариться на нобелевской теме вряд ли нужно воспринимать как серьезное приглашение к переговорам".

Отметив, что США действительно "были бы очень рады" любыми способами ограничить и контролировать российский ядерный потенциал, который сегодня остается "последним аргументом против прямого вступления НАТО в конфликт на стороне Украины", Косачев резюмировал: "Схема здесь вполне понятна — наложить ограничения на наш ядерный арсенал, но вывести за скобки ядерные вооружения европейских союзников — Великобритании и Франции, а также тему совокупного превосходства Запада в области неядерных потенциалов. В ситуации, когда Вашингтоном делается ставка на стратегическое поражение РФ, обсуждать тему сокращения ее вооружений несерьезно, но США хотят показать, что, мол, мяч на стороне России".

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, по-разному оценили инициативу Джо Байдена по диалогу с РФ по ядерным вопросам, но сошлись в видении дальнейшей тактики Москвы в данном вопросе.

Как Россия шокирует мир своей дикостью

В частности, политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Дело в том, что для любой демократической страны, которая не стремится к войне и пытается постоянно всеми силами нейтрализовать угрозу ядерного шантажа, вполне закономерным является желание диалога с тем, чтобы другие игроки из этой ядерной кампании также утихомиривали собственные ядерные желания. И сейчас на международной арене уровень напряжения вокруг этого вопроса является беспрецедентным, учитывая российско-украинскую войну, обострение на Ближнем Востоке и многие другие вопросы, вызывающие беспокойство у адекватных цивилизованных стран".

Подчеркнув, что в данном контексте позиция Байдена вполне понятна, эксперт добавил: "Более того, это (Джо Байден — ред.) человек, который заходит на последний круг своей политической карьеры и, очевидно, хочет оставить после себя в наследство свою роль миротворца и лидера, который сумел управлять рисками и минимизировать вероятность ядерной войны. Собственно, этим он и руководствуется в своей риторике".

Реакцию же РФ, в частности путинского спикера на инициативу господина Байдена, Максим Джигун оценил следующим образом: "Песков, как один из дизайнеров современной политической России, понимает, что их ключевой козырь — это ядерная дубинка, которой они постоянно играют, используя ее в качестве элемента торгов по окончании развязанной РФ полномасштабной войны против Украины. В обмен на смягчение своей ядерной риторики Москва хочет как минимум заверений, что точно не потеряет то, что уже захватила".

Эксперт: "Трек о том, что Байден инициирует встречу с лидерами Китая, России и КНДР — это в определенной степени неожиданно, и для нас имеет несколько негативную коннотацию" Фото: eer.ru

После заявления Джо Байдена о готовности диалога по ядерным вопросам Россия, по убеждению политолога, будет максимально набивать себе цену, показывая, что с РФ, как с ядерной державой, нужно "шепотом решать все вопросы".

"На самом же деле Россия — это страна, которая потеряла значительную часть своего военного потенциала и наглядно продемонстрировала всему миру свою неспособность захватить Украину, имея колоссальное преимущество в живой силе, военных возможностях и, в том числе, наличии ядерного оружия. Но в любом случае российские власти, раскручивая ядерную тему, будут заигрывать со своей аудиторией, параллельно шантажируя западные общества возможностями применения ЯО. В результате попытки свободного мира заставить РФ уменьшить ее ядерные потенциалы будут стоить ему слишком дорого, поскольку россияне прекрасно понимают, что это единственный аргумент, заставляющий цивилизованные страны вообще обращать на них какое-то внимание", — отмечает Максим Джигун.

Продавая ядерный страх в течение двух с лишним лет полномасштабной войны с Украиной, отмечает эксперт, Россия "шокирует мир своей дикостью и способностью применять запрещенные приемы военного искусства".

"Когда Соединенные Штаты или любая другая страна свободного мира обращается к РФ с предложением о ядерных переговорах, она признает силу России и легитимность Путина. И в этом смысле свежее заявление Байдена — мед для ушей россиян в целом и Путина в частности. Кроме того, это отличный "фарш" для российской внутренней пропаганды, из которого она будет лепить картину, что, мол, к РФ Запад ползет на коленях и о чем-то там ее просит. А вообще, это существенно подпитывает ощущение россиян в собственной безнаказанности за любые преступления, которые они реализуют", — заключает Максим Джигун, добавляя при этом, что за счет Украины у РФ "точно не получится реализовать свои "хотелки" в том объеме, в котором они стремятся.

Почему инициатива Байдена имеет негативную коннотацию для Украины

В свою очередь политолог Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Вообще несколько интересно, что Джо Байден в конце своей президентской каденции решил отличиться глобальными инициативами по РФ на фоне активных разговоров о том, что он таки сделает все, чтобы Украина получила приглашение в НАТО. Уверенные сигналы об этом поступают от многих западных аналитиков и это вряд ли вброс или то бишь замер настроений. И тут вдруг возникает параллельный трек о том, что Байден инициирует встречу с лидерами Китая, России и КНДР. Это в определенной степени неожиданно, и для нас имеет несколько негативную коннотацию, поскольку такой шаг американского президента является признанием Путина на самом высоком уровне".

В случае контактов США и Москвы на высоком уровне кейс самовольного захвата Путиным власти в России, констатирует политолог, полностью закроется — "и это для нас, мягко говоря, не очень хорошо".

Эксперт: "Байден, говоря о ядерных переговорах с РФ, КНР и КНДР, запускает такие глобальные процессы, которые он не успеет закрыть до конца своей каденции" Фото: Из открытых источников

"В полной мере понять мотивацию Байдена относительно ядерных переговоров, в том числе с РФ, достаточно сложно, ведь времени у него для пребывания в Белом доме остается очень мало, а такие вещи не решаются супербыстро. Наряду с тем очевидно, что подготовительные процессы уже идут полным ходом, о чем наглядно свидетельствует буквально моментальная реакция Кремля, который выступил за то, чтобы такой диалог состоялся как можно скорее. Но РФ, манипулируя ядерным оружием, привязала сюда вопрос российско-украинской войны. Поэтому для США, если они уже ведут два трека параллельно, очень важно, чтобы вопрос Украины при ядерных разговорах с Россией не поднимался вообще. Также важно, чтобы вопрос приглашения Украины в НАТО был решен до того, как состоится встреча в формате ядерных стран", — отмечает Максим Несвитайлов.

По его убеждению, именно по такому алгоритму и должны были бы двигаться события, но "Рамштайн", где для Киева должны были бы прозвучать важные евроатлантические сигналы, пока не состоялся, а затем вопрос безопасности для Украины среднесрочно и долгосрочно пока не закрыт. И этим моментом, отмечает политолог, будет пытаться максимально воспользоваться Российская Федерация, информационно чувствуя себя, как рыба в воде.

Эксперт: "Камала Харрис выглядит как второстепенная фигура, которая лишь продолжит в случае победы начатое Байденом" Фото: Getty Images

Отдельное внимание Максим Несвитайлов обращает на внутренне американские политические нюансы: "Сейчас идут разговоры о конфронтации между штабом Камалы Харрис с администрацией Байдена и самим Байденом вокруг того, что, мол, Белый дом недостаточно включился в ее кампанию. Блинкен, Салливан и другие рассчитывали, что Харрис возьмет их в свою команду, но она оставила их за бортом. Поэтому внутрикомандная конфронтация нарастает и Байден, говоря о ядерных переговорах с РФ, КНР и КНДР, запускает такие глобальные процессы, которые он не успеет закрыть до конца своей каденции".

Подчеркнув, что при таких раскладах Камала Харрис выглядит как второстепенная фигура, которая лишь будет продолжать в случае победы начатое Байденом, эксперт резюмировал, что ее это тоже не устраивает, "а потому окончательные выводы относительно глобальных процессов, которые запустил Белый дом, делать еще достаточно сложно".