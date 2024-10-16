Конфронтація між Байденом та Гарріс: навіщо Білий дім пропонує Путіну ядерні перемовини

У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність Вашингтона без передумов до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю щодо скорочення ядерних озброєнь. Якою є реакція РФ, і про що вона свідчить в контексті російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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Про готовність до переговорів з Москвою, Пекіном та Пхеньяном з ядерної тематики Джо Байден заявив у зв’язку з врученням Нобелівської премії миру японській організації "Nihon Hidankyo". Мета цього руху — повне знищення ядерної зброї. Вітаючи лауреатів, Байден також висловився за "продовження руху до миру, вільного від загрози ядерної зброї". Крім того, президент Сполучених Штатів окремо акцентував: "США готові вести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози. Ані нашим країнам, ані світу не вигідно гальмувати прогрес скорочення ядерних арсеналів. Скорочення ядерної загрози важливе не всупереч сьогоднішнім небезпекам, але саме через них".

Як відреагували у Путіна на ядерну ініціативу Байдена

Тим часом у РФ дали зрозуміти, що вважають зменшення ядерної загрози важливою темою, але Росія має на її обговорення передумову: Москва вважає, що це питання потрібно розглядати поряд з "іншими аспектами безпеки". "В умовах війни, яка ведеться щодо Росії, з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, як-от США, Великобританія, Франція, говорити про контроль над ядерними озброєннями та їхнім скороченням, не пов’язуючи тему з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо", — наголосив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, "контакти щодо скорочення ядерних озброєнь не можна відкладати в довгу скриньку, але питання мають розглядатися комплексно".

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв побачив у свіжій ініціативі Джо Байдена "чергове хамство" американців. "Вдумайтеся тільки: США ведуть практично повноцінну (а аж ніяк не гібридну) війну з нами та бажають нашій країні стратегічної поразки. Тому переговори на тему СНО (стратегічних наступальних озброєнь — ред.) з Америкою не корисніші, ніж переговори про перемир’я з Гітлером у 1945 році", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Дмитро Медведєв побачив у свіжій ініціативі Джо Байдена "чергове хамство" Фото: Единая Россия

Відреагували на ініціативу президента США і в російській Раді Федерації. Зокрема, віцеспікер РФ Костянтин Косачов, якого цитують росЗМІ, заявив наступне: "Практично все, що зараз говориться провідними американськими політиками, підпорядковане логіці битви за голоси виборців. Якщо Трамп відкрито каже, що політика адміністрації Байдена веде світ до ядерної війни, то нинішній лідер поспішає продемонструвати своє "миролюбство". У цьому сенсі заяву "кульгавої качки" та її бажання попіаритися на нобелівській темі навряд чи потрібно сприймати як серйозне запрошення до переговорів".

Зазначивши, що США справді "були б дуже раді" будь-якими способами обмежити і контролювати російський ядерний потенціал, який сьогодні залишається "останнім аргументом проти прямого вступу НАТО в конфлікт на боці України", Косачов резюмував: "Схема тут цілком зрозуміла — накласти обмеження на наш ядерний арсенал, але вивести за дужки ядерні озброєння європейських союзників — Великобританії та Франції, а також тему сукупної переваги Заходу в галузі неядерних потенціалів. У ситуації, коли Вашингтоном робиться ставка на стратегічну поразку РФ, обговорювати тему скорочення її озброєнь несерйозно, але США хочуть показати, що, мовляв, м’яч на боці Росії".

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, по-різному оцінили ініціативу Джо Байдена щодо діалогу з РФ із ядерних питань, але зійшлися у баченні подальшої тактики Москви в цьому питанні.

Як Росія шокує світ своєю дикуватістю

Зокрема, політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом зауважує наступне: "Справа в тому, що для будь-якої демократичної країни, яка не прагне війни і намагається повсякчас усіма силами нейтралізувати загрозу ядерного шантажу, цілком закономірним є бажання діалогу з тим, аби інші гравці з цієї ядерної кампанії також стишували власні ядерні бажання. І зараз на міжнародній арені рівень напруги довкола цього питання є безпрецедентним, зважаючи на російсько-українську війну, загострення на Близькому Сході та багато інших питань, що викликають занепокоєння у адекватних цивілізованих країн".

Підкресливши, що в цьому контексті позиція Байдена є цілком зрозумілою, експерт додав: "Більше того, це (Джо Байден — ред.) людина, яка заходить на останнє коло своєї політичної кар’єри і, вочевидь, хоче залишити після себе у спадок свою роль миротворця та лідера, який зумів управляти ризиками і мінімізувати ймовірність ядерної війни. Власне, цим він і керується у своїй риториці".

Реакцію ж РФ, зокрема путінського спікера на ініціативу пана Байдена, Максим Джигун оцінив так: "Пєсков, як один з дизайнерів сучасної політичної Росії, розуміє, що їхній ключовий козир — це ядерна дубинка, якою вони постійно граються, використовуючи її у якості елементу торгів по закінченню розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України. В обмін на пом’якшення своєї ядерної риторики Москва хоче щонайменше запевнень, що точно не втратить те, що вже захопила".

Експерт: "Трек про те, що Байден ініціює зустріч з лідерами Китаю, Росії і КНДР – це певною мірою несподівано, і для нас має дещо негативну конотацію" Фото: eer.ru

Після заяви Джо Байдена щодо готовності діалогу з ядерних питань Росія, на переконання політолога, буде максимально набивати собі ціну, показуючи, що з РФ, як з ядерною державою, потрібно "пошепки вирішувати усі питання".

"Насправді ж Росія — це країна, яка втратила значну частину свого військового потенціалу і наочно продемонструвала усьому світу свою нездатність захопити Україну, маючи колосальну перевагу у живій силі, військових можливостях і, в тому числі, наявності ядерної зброї. Але в будь-якому разі російська влада, розкручуючи ядерну тему, буде загравати зі своєю аудиторією, паралельно шантажуючи західні суспільства можливостями застосування ЯЗ. В результаті намагання вільного світу змусити РФ зменшити її ядерні потенціали коштуватимуть йому надто дорого, оскільки росіяни чудово розуміють, що це єдиний аргумент, що змушує цивілізовані країни взагалі звертати на них якусь увагу", — зазначає Максим Джигун.

Продаючи ядерний страх протягом двох з лишком років повномасштабної війни з Україною, наголошує експерт, Росія "шокує світ своєю дикуватістю і здатністю застосовувати заборонені прийоми військового мистецтва".

"Коли Сполучені Штати чи будь-яка інша країна вільного світу звертається до РФ з пропозицією щодо ядерних переговорів, вона визнає силу Росії і легітимність Путіна. І в цьому сенсі свіжа заява Байдена — мед для вух росіян в цілому і Путіна зокрема. Крім того, це чудовий "фарш" для російської внутрішньої пропаганди, з якого вона ліпитиме картину, що, мовляв, до РФ Захід повзе на колінах і про щось там її просить. А взагалі, це суттєво підживлює відчуття росіян у власній безкарності за будь-які злочини, які вони реалізують", — підсумовує Максим Джигун, додаючи водночас, що через Україну у РФ "точно не вийде реалізувати свої "хотєлки" у тому об’ємі, в якому вони прагнуть.

Чому ініціатива Байдена має негативну конотацію для України

Своєю чергою політолог Максим Несвітайлов у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Взагалі дещо цікаво, що Джо Байден насамкінець своєї президентської каденції вирішив відзначитися глобальними ініціативами щодо РФ на фоні активних розмов про те, що він таки зробить все, щоб Україна отримала запрошення до НАТО. Впевнені сигнали про це надходять від багатьох західних аналітиків і це навряд чи вкид чи то пак замір настроїв. І тут раптом виникає паралельний трек про те, що Байден ініціює зустріч з лідерами Китаю, Росії і КНДР. Це певною мірою несподівано, і для нас має дещо негативну конотацію, оскільки такий крок американського президента є визнанням Путіна на найвищому рівні".

У разі контактів США та Москви на високому рівні кейс самовільного захоплення Путіним влади у Росії, констатує політолог, повністю закриється — "і це для нас, м’яко кажучи, не є дуже добре".

Експерт: "Байден, говорячи про ядерні перемовини з РФ,КНР і КНДР, запускає такі глобальні процеси, які він не встигне закрити до кінця своєї каденції" Фото: З відкритих джерел

"Повною мірою зрозуміти мотивацію Байдена щодо ядерних перемовин, в тому числі з РФ, досить складно, адже часу у нього для перебування у Білому домі залишається дуже мало, а такі речі не вирішуються супершвидко. Поряд з тим очевидно, що підготовчі процеси вже йдуть повним ходом, про що наочно свідчить буквально моментальна реакція Кремля, який виступив за те, щоб такий діалог відбувся якомога швидше. Але РФ, маніпулюючи ядерною зброєю, прив’язала сюди питання російсько-української війни. Тому для США, якщо вони вже ведуть два треки паралельно, дуже важливо, щоб питання України при ядерних розмовах з Росією не піднімалося взагалі. Також важливо, щоб питання запрошення України до НАТО було вирішено до того, як відбудеться зустріч в форматі ядерних країн", — наголошує Максим Несвітайлов.

На його переконання, саме за таким алгоритмом і повинні були б рухатися події, але "Рамштайн", де для Києва мали б прозвучати важливі євроатлантичні сигнали, поки що не відбувся, а відтак безпекове питання для України середньостроково і довгостроково наразі не закрито. І цим моментом, зауважує політолог, намагатиметься максимально скористатися Російська Федерація, інформаційно почуваючи себе, як риба у воді.

Експерт: "Камала Гарріс виглядає як другорядна фігура, що лише продовжуватиме у разі перемоги розпочате Байденом" Фото: Getty Images

Окрему увагу Максим Несвітайлов звертає на внутрішньо американські політичні нюанси: "Наразі точаться розмови про конфронтацію між штабом Камали Гарріс з адміністрацією Байдена і самим Байденом довкола того, що, мовляв, Білий дім недостатньо включився в її кампанію. Блінкен, Салліван та інші розраховували, що Гарріс візьме їх в свою команду, але вона залишила їх за бортом. Тому внутрішньокомандна конфронтація наростає і Байден, говорячи про ядерні перемовини з РФ,КНР і КНДР, запускає такі глобальні процеси, які він не встигне закрити до кінця своєї каденції".

Наголосивши, що за такого сценарію Камала Гарріс виглядає як другорядна фігура, що лише продовжуватиме у разі перемоги розпочате Байденом, експерт резюмував, що її це теж не влаштовує, "а тому остаточні висновки щодо глобальних процесів, які запустив Білий дім, робити ще досить складно".