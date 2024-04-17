Нелегітимність Путіна, пропагандисти РПЦ та Лукашенко: ПАРЄ ухвалила нову резолюцію

З моменту приходу до влади Путін створює режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання порядку у світі та Європі, встановленого після розпаду колишнього СРСР.

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Парламентська асамблея Ради Європи визнала Володимира Путіна, президента РФ, нелегітимним, а Російську православну церкву зафіксувала у своїй резолюції як інструмент російської пропаганди та впливу. Про це 17 квітня у Facebook Євгенія Кравчук, членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ.

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У документі інституція зазначила, що з моменту приходу до влади Путін створює режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання порядку у світі та Європі, встановленого після розпаду колишнього СРСР. Асамблея ще раз підтвердила, що за режиму очільника Кремля Росія перетворилася на фактичну диктатуру, та закликала:

офіційно визнати нелегітимність Путіна як президента РФ;

визнати РПЦ як інструмент російської пропаганди та впливу, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів;

посилити режим санкцій проти РФ як держави-спонсора тероризму, а також проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі;

створити міжнародний механізм компенсації жертвам агресії РФ проти України;

забезпечити притягнення РФ до відповідальності за систематичне застосування тортур.

Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, нафтопереробні заводи РФ повинні вважатися законними цілями військових атак. Також зафіксовано заклик до США — державу-спостерігача при Раді Європи — забезпечити, щоб законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу, який враховує військову допомогу Україні.

Нагадаємо, 25 січня ПАРЄ закликала країни-члени асамблеї визнати депортацію українських дітей геноцидом. Організація створить спеціальний Аd hoc комітет, який дозволить парламентарям сприяти поліпшенню становища дітей України, де б вони не перебували.