"Ми це зробили": ПАРЄ виступила проти участі росіян і білорусів в Олімпіаді в Парижі

Асамблея вважає, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у нинішніх умовах може бути використана як інструмент пропаганди

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 22 червня ухвалила резолюцію з рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських і білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором, повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка Євгенія Кравчук.

Це рішення ухвалили 71 голосами "за" і 4 "проти".

Згідно з документом, асамблея вважає, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх за нинішніх умов є немислимою, вона буде використана як інструмент пропаганди і де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема українських.

Також у документі йдеться, що відсутність відповідної суворої заборони спонукає російських громадян повірити, що світ готовий підтримувати зв'язки з Росією, попри її військову агресію проти України.

"Насамкінець документ містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, доки триває війна проти України. Така заборона не послаблює і не розмиває незалежність і цінності спорту!", — повідомила Євгенія Кравчук.

22 червня повідомлялося про те, що ПАРЄ ухвалила резолюцію про майбутнє України. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала українську "формулу миру" президента Володимира Зеленського, членство України в НАТО, а також ухвалила резолюцію про політичні наслідки війни Росії проти України.

Раніше, 26 січня, Фокус писав про те, що ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Путіна і Лукашенка. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, в якій запропоновано створити трибунал над вищим військовим і політичним керівництвом Росії та Білорусі за скоєні воєнні злочини на території України.