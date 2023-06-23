"Мы это сделали": ПАСЕ выступила против участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже

Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в нынешних условиях может быть использовано как инструмент пропаганды

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22 июня приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом, сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Евгения Кравчук.

Это решение приняли 71 голосами "за" и 4 "против".

Согласно документу, ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, оно будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе украинских.

Также в документе говорится, что отсутствие соответствующего строгого запрета побуждает российских граждан поверить, что мир готов поддерживать связи с Россией, несмотря на ее военную агрессию против Украины.

"Наконец документ содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока продолжается война против Украины. Такой запрет не ослабляет и не размывает независимость и ценности спорта!", — сообщила Евгения Кравчук.

22 июня сообщалось о том, что ПАСЕ приняла резолюцию о будущем Украины. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала украинскую "формулу мира" президента Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО, а также приняла резолюцию о политических последствиях войны России против Украины.

Ранее, 26 января, Фокус писал о том, что ПАСЕ поддержала создание трибунала для Путина и Лукашенко. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, в которой предложено создать трибунал над высшим военным и политическим руководством России и Беларуси за совершенные военные преступления на территории Украины.