Новий ядерний блеф Росії. Що стоїть за словами Путіна про зміну ядерної доктрини

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Від захопити Київ за 3 дні до зміни ядерної доктрини, щоб Київ не бив ракетами, як виявилося, дуже короткий шлях…

Путін максимально підіймає ставки. І лякає Байдена Карибською кризою під час виборів.

І заодно дає пас Трампу, Маску і Ко верещати про загрозу ядерної війни, лякаючи пересічних американців, яких не налякали гаїтяни, що з'їдять їхню кішку.

Все ж таки страх — це основна зброя любих друзів і посіпак Путіна.

З одного боку, приємно, що Путін змушений іти ва-банк. Все-таки це ніколи не було проявом сили та впевненості. А отже, додаткові можливості ЗСУ зураження низки цілей в Росії, а на кону — саме дозвіл бити на 300 км, дуже лякають Путіна і Ко. І він щосили намагається цього не допустити

З іншого, найімовірніше, цей блеф подіє. За місяць до виборів американська влада навряд чи наважиться ризикувати навіть примарою ядерної кризи, що може змінити розклади у, здавалося б вже виграній кампанії з анігіляції ризику Трампа. Білому дому не потрібні в найближчий місяць новини, що Росія розпочала якусь там перевірку ядерних сил, що може стати першим кроком перед їхнім застосуванням.

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