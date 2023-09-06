Ядерный шантаж Путина работает. Почему страх перед российскими угрозами ослабляет Запад

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С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Кремль неоднократно использовал ядерные угрозы, чтобы удержать западные страны от поставки вооружений Украине. Эта тактика доказала свою высокую эффективность против не склонных к риску западных лидеров, которые намеренно замедляли поток оружия в Украину, опасаясь спровоцировать ядерный ответ.

Такая осторожность может иметь серьезные последствия для будущего международной безопасности. Если Запад не будет противостоять ядерному запугиванию со стороны Владимира Путина, существует вполне реальный шанс, что он будет продолжать придерживаться такой тактики. И как следствие, неизбежно другие будут пытаться подражать ему. Это может погрузить весь мир в новую эру международной нестабильности, когда страны будут пытаться обеспечить собственное ядерное сдерживание.

По большей части, российское бряцание "ядерными саблями" было намеренно двусмысленным по своей природе и тщательно отрежиссированным для достижения максимального эффекта. В первые дни войны Путин публично объявил, что переводит ядерные силы своей страны в состояние особой готовности, предупредив при этом, что любой, кто попытается помешать российскому вторжению в Украину, "столкнется с последствиями такого масштаба, какого вы никогда не видели в своей истории".

Спустя семь месяцев, в сентябре 2022 года, Путин вновь заявил, что готов применить ядерное оружие для защиты российского народа и защиты границ страны. "Мы, безусловно, используем все доступные нам средства, и я не блефую", — предупредил он. Эта угроза была особенно грозной, поскольку прозвучала в то время, когда Россия готовилась к аннексии четырех частично оккупированных украинских областей, а значит, любая попытка освободить эти регионы была бы атакой на саму Россию.

Другие высокопоставленные должностные лица русского истеблишмента были еще более откровенными. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности России, особенно известен своими ядерными угрозами. В июле 2023 года в социальной сети он предупредил, что если в результате летнего наступления Украины удастся освободить украинские регионы, на которые претендует РФ, "мы будем вынуждены применить ядерное оружие в силу положений указа президента России". Враги России "должны молиться на наших бойцов, чтобы они не допустили, чтобы мир охватило ядерное пламя", — добавил он.

Дмитрий Медведев - главный "ядерный ястреб" Кремля

"Хотя такие угрозы нарушают нормы ответственного поведения государств, они согласуются с тем, что мы понимаем существующую ядерную доктрину. Неопределенность играет решающую роль в сдерживании", – объясняет Марион Мессмер, старший научный сотрудник Программы международной безопасности в Chatham House. Государства опасаются, что противник может нанести удар чуть ниже "красной линии", если они слишком четко понимают, что это за "красная линия".

Ядерные угрозы России, похоже, направлены на сохранение высокого уровня неопределенности, сосредотачивая внимание Запада на потенциальных рисках просчетов. Россия угрожала или намекала на применение ядерного оружия по широкому кругу вопросов, но намеренно оставляла неопределенными потенциальные пусковые механизмы, чтобы создать иллюзию того, что Путин имеет низкий порог для активизации ядерного оружия. Однако, несмотря на то, что каждая озвученная "красная линия" Кремля была пересечена, ничего не изменилось. В частности, в конце 2022 года Украина освободила ряд оккупированных городов, которые сам Путин ранее объявил российскими "навсегда", но это не привело к ядерному ответу.

Хотя российские ядерные угрозы страдают очевидными проблемами с доверием к ним, крайнее нежелание многих на Западе испытывать решимость Москвы означает, что эта тактика, тем не менее, оказалась очень эффективной в ограничении или задержке предоставления военной помощи Украине. Хотя количество и качество поставляемых в Украину вооружений неуклонно росло в течение последних полутора лет, каждый этап этого процесса был отмечен колебаниями и промедлениями.

США все еще не согласились предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности ATACM, и многие комментаторы объясняют это нежелание опасениями эскалации конфликта. "Наша администрация не хочет видеть решающего успеха Украины, поэтому мы сдерживаемся, и мы не хотим, чтобы господин Путин расширял или углублял войну", — прокомментировал недавно генерал ВВС США в отставке Филипп Бридлав.

Боязливость Запада перед лицом российского ядерного бряцания оружием крайне недальновидна и может иметь катастрофические последствия в Украине и за ее пределами. Хотя риски противостояния российской ядерной угрозе очевидны, опасность бездействия может быть гораздо больше. С момента начала полномасштабного вторжения полтора года назад Россия смогла использовать свой статус ядерного государства для оккупации целых регионов соседней страны, одновременно удерживая международное сообщество от прихода на помощь Украине.

Чем больше времени проходит без решительной реакции партнеров Украины, тем больше вероятность того, что агрессивное использование Россией ядерного устрашения станет нормальным элементом международных отношений. Страны по всему миру будут изменять свои ядерные позиции для достижения экспансионистских целей или для защиты от своих соседей. Если Путин позволит нормализовать ядерный шантаж как инструмент внешней политики, многолетние инициативы по нераспространению ядерного оружия потерпят крах, а мир войдет в новую опасную эру ядерной нестабильности.

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