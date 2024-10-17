Что показал Зеленский — почему план победы выглядит правильным, но малореальным

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"План победы" Зеленского очень приятно было слышать украинцам и мне так же. И "на бумаге" выглядит реалистичным и справедливым.

Но на практике он, по крайней мере пока, выглядит малореалистичным, начиная с первого пункта, геополитического — приглашение Украины в НАТО "СЕЙЧАС".

Даже Байден на это не пойдет и отвергал саму возможность даже обсуждать этот вопрос как ДО начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и после.

Что уж говорить о Трампе, если он победит на предстоящих выборах в США.

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И тем более о политических сателлитах Путина в ЕС — Орбане и Фицо, которые постоянно заявляют, что они не допустят этого, пока они у власти. И не только говорят, но и демонстрируют на практике, блокируя сотрудничество Украины с НАТО в течение последних лет, если говорить о руководстве Венгрии.

Поэтому и такую прохладную реакцию, если верить западным СМИ, встретил этот план и в Вашингтоне, во время визита Зеленского в США в сентябре, и в Брюсселе, и в других ключевых столицах ЕС, которые Зеленский посещал в последнее время.

Поэтому продвигать его нужно, ведь он действительно является залогом устойчивого мира не только в Украине, но и в Европе и мире, как отметил президент Зеленский во время своего выступления в ВР.

Но реализовать его на практике, по крайней мере в краткосрочной перспективе, будет крайне трудно.

Но дорогу осиливает идущий!

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