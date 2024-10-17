Что показал Зеленский — почему план победы выглядит правильным, но малореальным
"План победы" Зеленского очень приятно было слышать украинцам, отмечает политолог Максим Яли. На практике он, по крайней мере пока, выглядит малореалистичным, но реализовывать его нужно — альтернативы нет.
"План победы" Зеленского очень приятно было слышать украинцам и мне так же. И "на бумаге" выглядит реалистичным и справедливым.
Но на практике он, по крайней мере пока, выглядит малореалистичным, начиная с первого пункта, геополитического — приглашение Украины в НАТО "СЕЙЧАС".
Даже Байден на это не пойдет и отвергал саму возможность даже обсуждать этот вопрос как ДО начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и после.
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И тем более о политических сателлитах Путина в ЕС — Орбане и Фицо, которые постоянно заявляют, что они не допустят этого, пока они у власти. И не только говорят, но и демонстрируют на практике, блокируя сотрудничество Украины с НАТО в течение последних лет, если говорить о руководстве Венгрии.
Поэтому и такую прохладную реакцию, если верить западным СМИ, встретил этот план и в Вашингтоне, во время визита Зеленского в США в сентябре, и в Брюсселе, и в других ключевых столицах ЕС, которые Зеленский посещал в последнее время.
Поэтому продвигать его нужно, ведь он действительно является залогом устойчивого мира не только в Украине, но и в Европе и мире, как отметил президент Зеленский во время своего выступления в ВР.
Но реализовать его на практике, по крайней мере в краткосрочной перспективе, будет крайне трудно.
Но дорогу осиливает идущий!
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