Що показав Зеленський - чому план перемоги виглядає правильним, але малореальним

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"План перемоги" Зеленського дуже приємно було чути українцям і мені так само. І "на папері" виглядає реалістичним та справедливим.

Але на практиці він, принаймні поки що, виглядає малореалістичним, починаючи з першого пункту, геополітичного — запрошення України до НАТО "ЗАРАЗ".

Навіть Байден на це не піде і відкидав саму можливість навіть обговорювати це питання як ДО початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так і після.

Що вже говорити про Трампа, якщо він переможе на майбутніх виборах в США.

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Можемо завершити війну не пізніше 2025-го: Зеленський представив у Раді "план перемоги", деталі

І поготів про політичних сателітів Путіна в ЄС — Орбана та Фіцо, які постійно заявляють, що вони не допустять цього, поки вони при владі. І не лише говорять, але й демонструють на практиці, блокуючи співпрацю України з НАТО протягом останніх років, якщо говорити про керівництво Угорщини.

Тому й таку прохолодну реакцію, якщо вірити західним ЗМІ, зустрів цей план і у Вашингтоні, під час візиту Зеленського в США у вересні, і в Брюсселі, і в інших ключових столицях ЄС, які Зеленський відвідував останнім часом.

Тож просувати його потрібно, адже він дійсно є запорукою сталого миру не лише в Україні, але й в Європі та світі, як зазначив президент Зеленський під час свого виступу у ВР.

Але реалізувати його на практиці, принаймні в короткостроковій перспективі, буде вкрай важко.

Проте дорогу осилює той, хто йде!

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