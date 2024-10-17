Що показав Зеленський - чому план перемоги виглядає правильним, але малореальним
"План перемоги" Зеленського дуже приємно було чути українцям, зазначає політолог Максим Ялі. На практиці він, принаймні поки що, виглядає малореалістичним, але реалізовувати його потрібно — альтернативи немає.
"План перемоги" Зеленського дуже приємно було чути українцям і мені так само. І "на папері" виглядає реалістичним та справедливим.
Але на практиці він, принаймні поки що, виглядає малореалістичним, починаючи з першого пункту, геополітичного — запрошення України до НАТО "ЗАРАЗ".
Навіть Байден на це не піде і відкидав саму можливість навіть обговорювати це питання як ДО початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так і після.
Що вже говорити про Трампа, якщо він переможе на майбутніх виборах в США.Важливо
І поготів про політичних сателітів Путіна в ЄС — Орбана та Фіцо, які постійно заявляють, що вони не допустять цього, поки вони при владі. І не лише говорять, але й демонструють на практиці, блокуючи співпрацю України з НАТО протягом останніх років, якщо говорити про керівництво Угорщини.
Тому й таку прохолодну реакцію, якщо вірити західним ЗМІ, зустрів цей план і у Вашингтоні, під час візиту Зеленського в США у вересні, і в Брюсселі, і в інших ключових столицях ЄС, які Зеленський відвідував останнім часом.
Тож просувати його потрібно, адже він дійсно є запорукою сталого миру не лише в Україні, але й в Європі та світі, як зазначив президент Зеленський під час свого виступу у ВР.
Але реалізувати його на практиці, принаймні в короткостроковій перспективі, буде вкрай важко.
Проте дорогу осилює той, хто йде!
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