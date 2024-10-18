"Мирный план" для Путина или "черная метка" НАТО: что везет Шольц Эрдогану

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути прекращения российско-украинской войны. Насколько эффективным может быть тандем официальных Анкары и Берлина, выяснял Фокус.

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Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в субботу, 19 октября. По его словам, главными темами переговоров, кроме вопросов двусторонних отношений, станет российско-украинская война и ситуация на Ближнем Востоке.

В свою очередь турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что на переговорах с канцлером Шольцем президент Эрдоган уделит внимание вопросам экономического, политического, военного и энергетического сотрудничества с Берлином, а также рассчитывает найти пути оживления отношений с ЕС. Издание попутно напоминает, что Германия занимает первое место в экспорте Турции, что составляет $21,5 млрд, и третье место в импорте ($27,5 миллиардов). Между тем отмечается, что "наиболее резонансной" темой на переговорах в Стамбуле обещает стать российско-украинская война.

На переговорах с канцлером Шольцем президент Эрдоган уделит внимание вопросам экономического, политического, военного и энергетического сотрудничества

Почему Шольц пытается достучаться до Путина

Напомним, что Турция еще весной 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения РФ, собрала в Стамбуле делегации Украины и России для мирных переговоров, которые в результате провалились. А осенью текущего года официальная Анкара вошла в группу стран "Друзей мира", созданную по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования "украинского конфликта".

Что же касается ФРГ, то недавно итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источник, близкий к правительству Германии, сообщила о том, что Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования, который не исключает передачи РФ части украинских территорий. Сам же канцлер в недавнем интервью немецкому телеканалу ZDF заявлял, что сейчас настал момент начать обсуждать то, как прийти к миру, и высказался за участие России в новом саммите мира.

В первых числах октября немецкая Die Zeit сообщила о желании канцлера Шольца "в ближайшие недели" позвонить Путину, с которым он не общался с декабря 2022 года. А уже в среду, 16 октября, Олаф Шольц публично заявил о необходимости и готовности говорить с Путиным. Немецкое издание Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что Шольц планирует провести разговор с Путиным до саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре. "Для Шольца разговор с Путиным не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не отвергает, и я хочу это еще раз подтвердить",- заявил источник издания в немецком правительстве.

Как немецкие политики конкурируют за миротворческую роль

Между тем, вопрос о мирном урегулировании в российско-украинской войне превращается в горячую тему немецкой внутренней политики. Так, кандидат в канцлеры ФРГ и глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во время своего выступления в Бундестаге 16 октября предложил создать контактную группу из Германии, Франции, Великобритании и Польши, "чтобы выработать поствоенный порядок в Европе после окончания конфликта в Украине". По его словам, в этих усилиях необходимо придерживаться двух принципов. Во-первых, предложения по мирному плану не должны исходить от одной Германии, а должны выдвигаться в тесной координации с этими европейскими партнерами. Во-вторых, по мнению Фридриха Мерца, необходимо создать условия для того, чтобы "в государствах Восточной и Центральной Европы, особенно в Украине, не возникло впечатление, что политическая карта Европы перекраивается без их ведома".

Ранее в сентябре глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил изданию Rheinische Post, что странам Запада необходимо создать контактную группу для начала процесса дипломатического урегулирования в Украине. По его мнению, к работе в этой группе можно было бы привлечь Китай, Индию, Турцию и Бразилию.

Таким образом, учитывая амбиции Берлина, активизировать свою роль в мирном процессе, единственным возможным посредником между Шольцем и Путиным во время запланированного на 22-24 октября саммита БРИКС в Казани может стать президент Турции, считают эксперты, с которыми пообщался Фокус.

Шольц передаст Путину через Эрдогана "привет" от НАТО

В частности, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает: "Во время встречи с Эрдоганом господин Шольц, по моему мнению, представит турецкому лидеру позицию Европы относительно его дрейфа в направлении БРИКС, который был создан, как некий евроатлантический проект. Сейчас на Западе все чаще говорят о том, что Турция не может быть одновременно и членом Альянса, и участником БРИКСа. Что касается темы российско-украинской войны, то, думаю, Шольц может определить определенные параметры, которые Эрдоган может передать Путину, в том числе от евроатлантического блока. С одной стороны Шольца никто не уполномочивал на то, чтобы быть голосом НАТО. Однако с другой стороны, как бы там ни было, но именно Турция — вторая армия Североатлантического Альянса, что также следует учитывать".

Кроме того, отмечает Иван Ус, важный нюанс играет внутриполитическая погода в Германии накануне встречи Шольца и Эрдогана: "Лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц в присутствии Шольца заявил, что если он (Шольц — ред.) хочет говорить с Путиным, то в ультимативном порядке должен ему сказать, что если Москва не прекратит агрессию в Украине, то Берлин предоставит Киеву Taurus и снимет любые ограничения по применению немецкого оружия. В такой ситуации Шольц пытается каким-то образом найти контакт с Путиным, но не потерять при этом лицо".

С учетом того, что для Запада важно не допустить легитимизации Путина, Эрдоган, констатирует эксперт, может выступить посредником и передать месседжи Шольца Путину во время саммита БРИКС. "Ну, а то, что Россия постоянно заявляет, что, мол, открыта к диалогу с Шольцем и не только, это такая себе, довольно мутная история. Мы тоже открыты к диалогу, во время которого РФ заявит о намерении капитулировать, но Россия таким желанием пока не горит", — заключает Иван Ус.

Шольц может передать Путину через Эрдогана "мирный план" Германии

В свою очередь исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Шольц через Эрдогана может прощупывать возможные компромиссы и уступки, на которые готова пойти Россия для прекращения войны. Но здесь есть два варианта. Первый — Шольц, на свой страх и риск, действует как самостоятельная фигура, предлагая РФ какие-то "мирные" документы, наработанные Берлином. И второй вариант заключается в том, что Шольц действует в рамках согласованного с западными партнерами плана. По какому сценарию будет двигаться немецкий канцлер, пока остается интригой".

Однако, предполагает Александр Леонов, могут быть и другие алгоритмы: "Например, Шольц может намекнуть Эрдогану, что Турция уж слишком помогает России, качая российский газ, проводя через свою территорию так называемый параллельный импорт и так далее. Поэтому Шольц действительно может "попросить" Эрдогана не быть слишком усердным на этом направлении и, более того, давить на РФ, принуждая ее к мирным переговорам, но уже с позиции силы".

Важным фактором, который давит на Шольца, побуждая его к активности в вопросе урегулирования российско-украинской войны является политическая обстановка в Германии, убежден политолог. "С одной стороны ХДС/ХСС, как главная оппозиционная сила, не просто требует большей помощи Украине, но и выносила уже несколько резолюций о предоставлении Киеву Taurus. А с другой стороны, есть "Альтернатива для Германии", которая продвигает кейс необходимости проведения переговоров с Путиным. Таким образом, Шольц оказался между молотом и наковальней. И уже сейчас думаю можно говорить о том, что во время выборов в Бундестаг социал-демократам придется создавать коалицию с ХДС/ХСС. Это тоже будет влиять на будущие подходы Берлина к войне в Украине", — отмечает политолог.

Предположив, что Олаф Шольц стремится к парламентским выборам, которые, напомним, состоятся 28 сентября 2025 года, заработать себе лавры человека, сумевшего найти выход в ситуации российско-украинской войны, эксперт резюмировал: "Собственно поэтому, Шольц чрезвычайно чутко реагирует на политически-общественные тенденции в своей стране, пытаясь максимально лавировать. А тенденции, между прочим, разные, ведь свежие исследования показывают, что рядовые немцы поддерживают диалог Шольца с Путиным", — заключает Александр Леонов.

Действительно, как следует из опроса исследовательской компании YouGov, проведенного по заказу немецкого агентства DPA 4-8 октября, предложение провести телефонный разговор лидеров Германии и России поддерживают 59% граждан ФРГ, тогда как 26% выступают против (еще 15% затруднились с ответом). На вопрос, должна ли Украина во время переговоров отказаться от Крыма и временно оккупированных территорий 39% респондентов ответили отрицательно. При этом 23% считают, что Киев мог бы отказаться от претензий на АРК и другие территории, еще 22% — Украина могла бы признать за Россией только Крым. Таким образом, 45% опрошенных немцев выступают за те или иные территориальные уступки со стороны Украины.