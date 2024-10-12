Саммит мира под вопросом: что будет означать для Украины перенос мероприятия на 2025 год
Новые заявления Зеленского свидетельствуют о том, что второй Саммит мира, который планировалось провести до президентских выборов в США 5 ноября, в указанный срок не состоится. Какие плюсы и минусы во временной отсрочке для официального Киева, выяснял Фокус.
Владимир Зеленский заявил, что в ноябре подготовка к организации следующего саммита мира должна завершиться, но сама дата саммита пока неизвестна. Об этом президент сказал во время короткого общения с журналистами после встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "В ноябре план (второго саммита — ред.) будет уже "на столе" со всеми деталями, а даты я не знаю. Думаю, сейчас никто ее не знает", — отметил глава государства.
В свою очередь французский президент попутно отметил, что в октябре будут проходить специальные конференции по различным пунктам "формулы мира", над которыми работают отдельные группы стран, и официальный Париж, в частности, 17 октября организует такую тематическую встречу по пункту о ядерной безопасности. Что же касается непосредственно второго саммита мира, то господин Макрон не стал озвучивать свои прогнозы.
Между тем накануне своего визита в США в последних числах сентября Зеленский заявлял, что второй саммит мира состоится в ноябре и на него пригласят РФ. Таким образом, свежее заявление украинского президента диссонирует с озвученными недавно им же тезисами и мероприятие в силу тех или иных причин отсрочили.
У Путина саммит мира называют "сходкой"
Ранее Bloomberg сообщало о попытке Киева организовать саммит накануне президентских выборов в США 5 ноября. Агентство, ссылаясь на информированные источники, указывало, что такая календарная привязка свидетельствовала об ощущении "неотложности" со стороны Украины, поскольку она предусматривает возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, который неоднократно заявлял, что закончит войну еще до своей инаугурации в январе, и выступал против продолжения военной поддержки Киева. Тогда неназванный украинский чиновник подтвердил планы по проведению саммита до выборов в Соединенных Штатах, а американские чиновники взамен на условиях анонимности выразили сомнения, что такое событие состоится при участии и Украины, и России.
Что же касается РФ, то не далее как в четверг, 10 октября спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москву не интересуют организованные украинскими властями в будущем саммиты и "Россия не видит смысла в таких сходках".
Напомним, что инаугурационный Глобальный саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии и собрал представителей более ста стран со всех континентов. Причем две трети государств-участников были представлены на самом высоком уровне. Наряду с тем, не все участники присоединились к подписанию финального коммюнике. В их числе, в частности, Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Колумбия, Ливия и ОАЭ.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи впоследствии, а вот Вселенский Патриархат, Антигуа и Барбуда, Замбия, а также Организация американских государств, в которую входят 34 страны обеих Америк наоборот присоединились к подписанию документа вскоре после саммита.
Почему дата проведения саммита мира должна быть плавающей
Ключевым плюсом того, что саммит мира не состоится до президентских выборов в США 5 ноября политолог Алексей Буряченко считает то, что уже будет окончательно известно имя победителя ожесточенной гонки, в которой постоянно фигурирует кейс российско-украинской войны. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отмечает: "Байден в таком случае был бы уже, как говорится, одной ногой за пределами Белого дома и ожидать от него какой-то мощной позиции на саммите мира, я думаю, нельзя было бы. Наряду с тем, проведение такого мероприятия по горячим следам американских выборов также не до конца гарантировало бы нам сильную позицию Соединенных Штатов относительно разноплановой помощи и поддержки Украины. Поэтому, по моему убеждению, что не делается — делается к лучшему, поскольку нам нужен не саммит ради саммита, а ощутимый результат и усиление диалоговых позиций, которые приблизят справедливый и устойчивый мир".Важно
Заметив, что Украине не следует загонять саму себя в четко очерченные сроки проведения саммита мира, политолог добавил: "Никакие даты пока не высечены на камне, поэтому сроки можно менять в соответствии с изменением политической конъюнктуры в мире в том числе. Самим себя загонять в угол сроков — слабая позиция, на которой кто-то будет в любом случае спекулировать. А вообще, почему бы, спрашивается, не провести такой саммит в феврале, когда уже состоится инаугурация нового президента США и формирование кабинета Белого дома? Это было бы действительно хорошее решение, поскольку в декабре Байден будет уже очень слаб, а его преемник еще не приведен к присяге. Тем более, что декабрь в Соединенных Штатах — это мертвый политический сезон".
Алексей Буряченко также отметил, что спешка с проведением саммита мира до наступления 2025 года неуместна, ведь в противном случае появится дополнительное время для "синхронизации позиции с союзниками в плане выдвижения аргументированного ультиматума Российской Федерации, усиленного решениями по дальнобойности".
Кроме того, временное окно, убежден эксперт, позволит Украине "спокойно наработать дорожную карту и выйти на второй саммит мира с позиции силы не просто на уровне риторики, но и на поле боя".
То, что саммит мира под вопросом — положительный момент
Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом прежде всего акцентирует на том, что новых идей относительно второго саммита мира от Украины ожидали партнеры.
Попутно отметив, что Киев лишь реагировал на пожелания союзников, эксперт констатировал: "Поэтому, мы действительно систематически заявляли, что такой саммит будет, но такой саммит с участием в нем России, как того желали отдельные страны, стал бы легитимизацией РФ. Украине, на мой взгляд, следует придерживаться той модели, которую еще в начале полномасштабной войны определила вице-премьер-министр Канады украинского происхождения Христя Фриланд, которая отметила, что российско-украинская война — это третий случай в мире, когда есть четкое понимание, где добро, а где — зло. Предыдущие два — борьба севера и юга США, то есть рабовладельцев против нового мира и Вторая мировая. И в этом контексте, на мой взгляд, тот факт, что саммит мира оказался под вопросом — это скорее позитив, чем негатив, поскольку пока мы не видим среди всех стран мира понимания, что развязанная РФ война против Украины является борьбой добра и зла. И пока это понимание не придет, попытки построить предметный диалог не будут иметь никакого смысла".Важно
Отвечая на уточняющий вопрос, когда в конце концов это понимание может прийти, ведь полномасштабная война продолжается уже третий год, Иван Ус отметил следующее: "Мы живем в чрезвычайно циничном мире, и я думаю, это понимание может прийти в случае существенного уменьшения денежной массы в России, когда Москва не будет иметь возможности покупать отдельных политиков и общественных деятелей в странах, которые являются нашими союзниками с тем, чтобы они влияли "как нужно" на свои правительства. А пока у РФ есть ресурсы, мы видим, что некоторые государства, в том числе, ЕС, выступают за диалог Украины и России. Не могу здесь не процитировать госпожу Урсулу фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — ред.), которая на днях сказала о том, что все еще есть страны в Европе, которые в войне обвиняют не имперские амбиции России, а попытки Украины получить свободу. И это все равно, добавила она, если бы они обвиняли венгров в 1956 году за то, что они решили выступать против Советского Союза".
Констатировав, что действительно в мире сейчас есть немало лидеров, которые выступают за то, чтобы вести переговоры с Путиным, Иван Ус подчеркнул: "О чем может идти речь, когда недавний опрос в ФРГ показал, что более половины немцев хотят, чтобы Шольц позвонил главе Кремля?! Это означает лишь одно: в западных обществах нет понимания того, что к ситуации следует относиться не как к конфликту двух сторон, а как к войне одной страны, которая хочет разрушить мироустройство против другой, которая отчаянно его защищает. И это понимание, еще раз подчеркиваю, не придет до тех пор, пока у России есть ресурсы для подкупа западной политической элиты и общественных деятелей".
Оценивая динамику показателей проекта госбюджета РФ на 2025 год, эксперт спрогнозировал, что экономический крах России может случиться "не просто когда-то в теории, а если не в следующем, то в 2026 году". И Украине, акцентирует Иван Ус, важно продержаться до этого времени, поскольку пока что любые договоренности приведут разве что к заморозке ситуации, не более того. В случае же, если Украина продержится до момента экономического коллапса РФ, "на Западе будут звучать голоса не о необходимости договариваться с Россией, а о необходимости побеждать ее и ставить жирную точку в этой войне".