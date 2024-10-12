Саммит мира под вопросом: что будет означать для Украины перенос мероприятия на 2025 год

Новые заявления Зеленского свидетельствуют о том, что второй Саммит мира, который планировалось провести до президентских выборов в США 5 ноября, в указанный срок не состоится. Какие плюсы и минусы во временной отсрочке для официального Киева, выяснял Фокус.

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Владимир Зеленский заявил, что в ноябре подготовка к организации следующего саммита мира должна завершиться, но сама дата саммита пока неизвестна. Об этом президент сказал во время короткого общения с журналистами после встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "В ноябре план (второго саммита — ред.) будет уже "на столе" со всеми деталями, а даты я не знаю. Думаю, сейчас никто ее не знает", — отметил глава государства.

В свою очередь французский президент попутно отметил, что в октябре будут проходить специальные конференции по различным пунктам "формулы мира", над которыми работают отдельные группы стран, и официальный Париж, в частности, 17 октября организует такую тематическую встречу по пункту о ядерной безопасности. Что же касается непосредственно второго саммита мира, то господин Макрон не стал озвучивать свои прогнозы.

Эмманюэль Макрон анонсировал специальные конференции по разным пунктам "формулы мира"

Между тем накануне своего визита в США в последних числах сентября Зеленский заявлял, что второй саммит мира состоится в ноябре и на него пригласят РФ. Таким образом, свежее заявление украинского президента диссонирует с озвученными недавно им же тезисами и мероприятие в силу тех или иных причин отсрочили.

У Путина саммит мира называют "сходкой"

Ранее Bloomberg сообщало о попытке Киева организовать саммит накануне президентских выборов в США 5 ноября. Агентство, ссылаясь на информированные источники, указывало, что такая календарная привязка свидетельствовала об ощущении "неотложности" со стороны Украины, поскольку она предусматривает возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, который неоднократно заявлял, что закончит войну еще до своей инаугурации в январе, и выступал против продолжения военной поддержки Киева. Тогда неназванный украинский чиновник подтвердил планы по проведению саммита до выборов в Соединенных Штатах, а американские чиновники взамен на условиях анонимности выразили сомнения, что такое событие состоится при участии и Украины, и России.

Что же касается РФ, то не далее как в четверг, 10 октября спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москву не интересуют организованные украинскими властями в будущем саммиты и "Россия не видит смысла в таких сходках".

Напомним, что инаугурационный Глобальный саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии и собрал представителей более ста стран со всех континентов. Причем две трети государств-участников были представлены на самом высоком уровне. Наряду с тем, не все участники присоединились к подписанию финального коммюнике. В их числе, в частности, Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Колумбия, Ливия и ОАЭ.

Ирак и Иордания отозвали свои подписи впоследствии, а вот Вселенский Патриархат, Антигуа и Барбуда, Замбия, а также Организация американских государств, в которую входят 34 страны обеих Америк наоборот присоединились к подписанию документа вскоре после саммита.

Почему дата проведения саммита мира должна быть плавающей

Ключевым плюсом того, что саммит мира не состоится до президентских выборов в США 5 ноября политолог Алексей Буряченко считает то, что уже будет окончательно известно имя победителя ожесточенной гонки, в которой постоянно фигурирует кейс российско-украинской войны. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отмечает: "Байден в таком случае был бы уже, как говорится, одной ногой за пределами Белого дома и ожидать от него какой-то мощной позиции на саммите мира, я думаю, нельзя было бы. Наряду с тем, проведение такого мероприятия по горячим следам американских выборов также не до конца гарантировало бы нам сильную позицию Соединенных Штатов относительно разноплановой помощи и поддержки Украины. Поэтому, по моему убеждению, что не делается — делается к лучшему, поскольку нам нужен не саммит ради саммита, а ощутимый результат и усиление диалоговых позиций, которые приблизят справедливый и устойчивый мир".

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Заметив, что Украине не следует загонять саму себя в четко очерченные сроки проведения саммита мира, политолог добавил: "Никакие даты пока не высечены на камне, поэтому сроки можно менять в соответствии с изменением политической конъюнктуры в мире в том числе. Самим себя загонять в угол сроков — слабая позиция, на которой кто-то будет в любом случае спекулировать. А вообще, почему бы, спрашивается, не провести такой саммит в феврале, когда уже состоится инаугурация нового президента США и формирование кабинета Белого дома? Это было бы действительно хорошее решение, поскольку в декабре Байден будет уже очень слаб, а его преемник еще не приведен к присяге. Тем более, что декабрь в Соединенных Штатах — это мертвый политический сезон".

Алексей Буряченко также отметил, что спешка с проведением саммита мира до наступления 2025 года неуместна, ведь в противном случае появится дополнительное время для "синхронизации позиции с союзниками в плане выдвижения аргументированного ультиматума Российской Федерации, усиленного решениями по дальнобойности".

Кроме того, временное окно, убежден эксперт, позволит Украине "спокойно наработать дорожную карту и выйти на второй саммит мира с позиции силы не просто на уровне риторики, но и на поле боя".

То, что саммит мира под вопросом — положительный момент

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом прежде всего акцентирует на том, что новых идей относительно второго саммита мира от Украины ожидали партнеры.

Попутно отметив, что Киев лишь реагировал на пожелания союзников, эксперт констатировал: "Поэтому, мы действительно систематически заявляли, что такой саммит будет, но такой саммит с участием в нем России, как того желали отдельные страны, стал бы легитимизацией РФ. Украине, на мой взгляд, следует придерживаться той модели, которую еще в начале полномасштабной войны определила вице-премьер-министр Канады украинского происхождения Христя Фриланд, которая отметила, что российско-украинская война — это третий случай в мире, когда есть четкое понимание, где добро, а где — зло. Предыдущие два — борьба севера и юга США, то есть рабовладельцев против нового мира и Вторая мировая. И в этом контексте, на мой взгляд, тот факт, что саммит мира оказался под вопросом — это скорее позитив, чем негатив, поскольку пока мы не видим среди всех стран мира понимания, что развязанная РФ война против Украины является борьбой добра и зла. И пока это понимание не придет, попытки построить предметный диалог не будут иметь никакого смысла".

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Отвечая на уточняющий вопрос, когда в конце концов это понимание может прийти, ведь полномасштабная война продолжается уже третий год, Иван Ус отметил следующее: "Мы живем в чрезвычайно циничном мире, и я думаю, это понимание может прийти в случае существенного уменьшения денежной массы в России, когда Москва не будет иметь возможности покупать отдельных политиков и общественных деятелей в странах, которые являются нашими союзниками с тем, чтобы они влияли "как нужно" на свои правительства. А пока у РФ есть ресурсы, мы видим, что некоторые государства, в том числе, ЕС, выступают за диалог Украины и России. Не могу здесь не процитировать госпожу Урсулу фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — ред.), которая на днях сказала о том, что все еще есть страны в Европе, которые в войне обвиняют не имперские амбиции России, а попытки Украины получить свободу. И это все равно, добавила она, если бы они обвиняли венгров в 1956 году за то, что они решили выступать против Советского Союза".

Констатировав, что действительно в мире сейчас есть немало лидеров, которые выступают за то, чтобы вести переговоры с Путиным, Иван Ус подчеркнул: "О чем может идти речь, когда недавний опрос в ФРГ показал, что более половины немцев хотят, чтобы Шольц позвонил главе Кремля?! Это означает лишь одно: в западных обществах нет понимания того, что к ситуации следует относиться не как к конфликту двух сторон, а как к войне одной страны, которая хочет разрушить мироустройство против другой, которая отчаянно его защищает. И это понимание, еще раз подчеркиваю, не придет до тех пор, пока у России есть ресурсы для подкупа западной политической элиты и общественных деятелей".

Оценивая динамику показателей проекта госбюджета РФ на 2025 год, эксперт спрогнозировал, что экономический крах России может случиться "не просто когда-то в теории, а если не в следующем, то в 2026 году". И Украине, акцентирует Иван Ус, важно продержаться до этого времени, поскольку пока что любые договоренности приведут разве что к заморозке ситуации, не более того. В случае же, если Украина продержится до момента экономического коллапса РФ, "на Западе будут звучать голоса не о необходимости договариваться с Россией, а о необходимости побеждать ее и ставить жирную точку в этой войне".