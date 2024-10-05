Путин на проводе: кто и почему из западных политиков выступает за скорейший диалог с Кремлем

Словацкий премьер Фицо заявил, что стремится восстановить "нормальные отношения" с РФ, а немецкое правительство не опровергает информацию о желании канцлера Шольца пообщаться по телефону с Путиным. О чем свидетельствуют подобные сигналы и к какой политической тактике они будут побуждать Кремль, выяснял Фокус.

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Глава словацкого правительства Роберт Фицо во время общения с журналистами в четверг, 3 октября заявил, что в случае завершения российско-украинской войны "во время мандата этого правительства", то есть до 2027 года, "я сделаю все, чтобы максимально восстановить экономические и в целом нормальные отношения с Российской Федерацией".

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. При этом мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", — подчеркнул премьер Словакии. Он также добавил, что "конфликт в Украине" не имеет военного решения, и сегодня многие политики уже якобы говорят о необходимости компромиссов по Украине. В качестве примера Фицо привел президента соседней Чехии Петра Павела, который недавно допустил возможность завершения войны в Украине без деоккупации всех ее территорий.

Зачем Шольц хочет позвонить Путину

Между тем немецкая Die Zeit рассказала о планах канцлера Шольца "в ближайшие недели" позвонить Путину, с которым он не общался с декабря 2022 года. И хотя спикер российского лидера Песков заверил, что Берлин пока не делал запрос на такой разговор, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт не стал ни подтверждать, ни опровергать подобные планы. Он лишь заметил: "Канцлер неоднократно говорил, что в подходящий момент снова поговорит с Путиным по телефону".

Сам же Шольц, общаясь с гражданами во время Дня единства в Шверине 2 октября, заявил, что перед Западом сейчас стоит задача создать все условия для организации международной конференции, на которую приедут представители Киева и Москвы. "Нам уже сейчас нужна конференция, в которой примет участие и Украина, и Россия", — отметил Олаф Шольц. По его словам, необходимо присмотреться к различным возможностям, чтобы "боевые действия на востоке Европы не продолжались вечно".

Заметим, что в начале сентября канцлер Германии уже высказывался в похожем ключе и говорил о наступлении момента, когда стоит заняться поиском "выхода из ситуации". Тогда же итальянская газета La Repubblica сообщила о создании Шольцем собственного плана мирного урегулирования, который, среди прочего, включал территориальные уступки со стороны Украины. И хотя официально в немецком правительстве наличие у господина Шольца мирного плана не подтверждали, об урегулировании он действительно говорит все чаще. На этом фоне гонконгская газета The South China Morning Post со ссылкой на источники рассказала, что в ближайшие дни в Китай отправится глава МИД Германии Анналена Бербок. Цель — обсудить "массу вещей", среди которых российско-украинская война, а также противостояние Израиля и Ирана.

При этом следует отметить, что Германия не единственная европейская страна, которая в последнее время недвусмысленно намекала на необходимость скорейшего мирного урегулирования. Например, Швейцария, которая в июне 2024 года была вместе с Украиной соорганизатором дебютного "Саммита мира", неожиданно поддержала китайско-бразильскую инициативу "Друзья мира", к которой могут присоединиться "единомышленники", заинтересованные в решении "украинского кризиса".

"Эта платформа предлагает альтернативу воинственным речам, которые звучат как с украинской, так и с российской стороны", — пояснил решение Берна представитель МИД Швейцарии Николя Бидо. Зато в МИД Украины, констатировав, что этот шаг вызывает разочарование, добавили, мол, единственной основой для урегулирования может быть "формула мира" Владимира Зеленского. В Берне ответили, что "формула Зеленского" — не единственный план, который можно и нужно обсуждать.

Говоря о переговорах с Москвой, западные лидеры преследуют разные цели

Политолог Владимир Фесенко, комментируя Фокусу свежие "мирные" заявления, отмечает следующее: "По моему убеждению, говорить о действительно реальной дипломатической оттепели в отношениях с РФ не приходится вплоть до окончания войны. Отдельные заявления, которые звучат из уст лидеров разных стран отражают разную логику и разные мотивы. Если, например, говорить о заявлениях Фицо, то его риторика пересекается с позицией Орбана, который тоже стремится к восстановлению и нормализации отношений с Российской Федерацией, причем как можно скорее и любой ценой. У Шольца же мотивы несколько иные. Он руководствуется своими внутриполитическими интересами с одной стороны и нынешней международной ситуацией, с другой. Похоже, он решил для себя выступить в роли миротворца".

Назвав тактику немецкого канцлера игрой, которая отнюдь не связана с желанием помириться с РФ, эксперт добавил: "Шольц таким образом пытается выбрать для себя оптимальное позиционирование перед парламентскими выборами в Германии, которые состоятся в 2025 году. Кроме того, Шольц надеется, что сейчас уже можно начинать активное зондирование готовности Путина к реальным переговорам, чтобы картина прояснилась к саммиту "Большой двадцатки" (лидеры стран G20 встретятся в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября — ред.)

Подытоживая, Владимир Фесенко выразил убеждение, что когда западные политики первыми начинают заявлять о готовности договариваться с Путиным, последний это воспринимает, как проявление слабости.

Как США заставили Германию отделиться от России

В свою очередь политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Действительно, в последние дни стало больше разноплановых "мирных" заявлений иностранных лидеров. И если, например, с Фицо все понятно, поскольку он, говоря о восстановлении "нормальных отношений" с РФ, по сути декларирует свое политическое мировоззрение, то в случае с немцами все гораздо сложнее. Дело в том, что, начиная с 2008 года, между Германией и путинской Россией начала формироваться ось Берлин-Москва-Пекин. К 2014 году это объединение уже сформировалось, как четкая антиамериканская ось. ФРГ давала технологии и деньги, Россия — полезные ископаемые, Китай — производил продукцию".

Эксперт, напомнив, что в начале полномасштабной войны именно Запад в лице США заставил Германию отделиться от России и помогать Украине, констатировал: "Первые полгода российско-украинской полномасштабной войны немецкие власти всячески "петляли", но до того момента, как группа патриотов — американских, немецких, российских или украинских — взорвала "Северный поток". После этого Германии пришлось поворачиваться в сторону США, которые завезли свой сжиженный газ. Германия в результате потеряла очень дешевую энергетику из России и ей сейчас очень и очень трудно. Но несмотря на то, что связи ФРГ с РФ и в определенной степени даже с КНР удалось разорвать, однако на самом деле в геополитическом смысле они по-прежнему тянутся друг к другу".

Путин понимает, что Германия находится в большой зависимости от США, отмечает Виктор Небоженко, и поэтому "проводит огромную поддержку бывшей ГДР". "Еще немного такой поддержки и за кремлевскую позицию будет выступать половина Германии, ведь Путин пытается максимально давить на Берлин с тем, чтобы он, не обращая внимания на Украину, сближался с Москвой. Собственно, поэтому Путин не будет уменьшать давление на Украину, но и не будет увеличивать его на Германию, потому что оно там и так колоссальное", — подчеркивает политолог.

Подчеркнув, что давление РФ на Германию уже дает плоды, Виктор Небоженко отметил следующее: "В четырех крупных регионах ФРГ на недавних выборах победила "Альтернатива для Германии" и знаменитая Сара Вагенкнехт - фантастическая женщина, почти фюрер. Я несколько раз послушал ее антиукраинские спичи и могу заверить, что Мари Ле Пен и рядом не стояла, а российские топ-пропагандисты вообще нервно курят в стороне. В общем, в Германии набирают обороты пропутинские политсилы. Другое дело, что в ФРГ, как и в Китае, поняли, что Путин является авантюристом и хотят, чтобы его сменил человек, который как можно быстрее подпишет мирное соглашение с Украиной".

Политолог отдельно акцентирует, что аккурат после подписания мирного договора Германия "в турборежиме" найдет общий язык с Российской Федерацией и Украина здесь будет вынуждена выступать в роли пассивного наблюдателя, ведь ничего поделать не сможет.