Конец китайской мечте: КНР идет на отчаянные меры, чтобы избежать кризиса, — СМИ

Как отмечает издание NZZ, экономическая ситуация в Китае более драматична, чем публично признавалось ранее. Теперь Пекин хочет противодействовать этому масштабным пакетом экономических стимулов.

Related video

Эксперты по Китаю регулярно задаются вопросом, получает ли лидер китайского государства и партии Си Цзиньпин всю информацию от окружающих для принятия правильных политических решений. Некоторые наблюдатели подозревают, что плохие новости ему не сообщают. Но информацию о состоянии экономики ему все-таки донесли. В начале недели Си Цзиньпин обратился к своему народу, чтобы подготовить его к худшему. Об этом сообщает NZZ.

"Мы должны быть готовы к возможным опасностям и готовиться к черным дням", — заявил Си Цзиньпин в своей речи по случаю 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики. "Предстоящий путь не будет гладким, будут препятствия и трудности, даже такие проблемы, как ливневые наводнения и штормы", — добавил китайский лидер.

Си Цзиньпин

Нынешнюю ситуацию в Китае невозможно описать лучше. По официальной информации, в период с апреля по июнь китайская экономика все же выросла на 4,7 процента . Но неофициальные данные, новости из провинций и городов, а также информация из Пекина рисует более драматическую картину: банкротства компаний, закрытие ресторанов, сокращение зарплат.

В первую очередь это касается рынка недвижимости, так что все больше и больше строительных компаний скатываются к банкротству. А во многих городах и провинциях власти сокращают зарплаты своим сотрудникам или вовсе увольняют их. В полном отчаянии некоторые из обремененных долгами городских администраций, очевидно, прибегают к отчаянным средствам. Сообщается, что в городах арестовывают местных предпринимателей и отпускают их только после уплаты выкупа.

Правители Пекина находятся в состоянии повышенной готовности. 1 октября на прошлой неделе центральный банк объявил о ряде мер денежно-кредитной политики для стабилизации резко падающей экономики.

Финансовые органы Китая снизили важную ключевую процентную ставку и процентную ставку по текущим кредитам на недвижимость, сократили минимальные нормы резервирования для банков и высвободили средства для стабилизации коммерческих банков и фондовых бирж.

Два дня спустя Си созвал Политбюро на заседание. Высший орган обычно не обсуждает экономические вопросы, но на этот раз все было иначе, что подчеркивает серьезность ситуации.

Подробности пока не известны. Но члены Политбюро, очевидно, приняли решение о широкой программе экономического стимулирования. "Мы должны встретиться лицом к лицу с трудностями экономики, — говорится в протоколе , — и действовать решительно".

Многие аналитики рассматривают четкие формулировки Политбюро как отход от осторожных мер стимулирования, применявшихся в последние два года.

Вскоре после экстренного заседания Политбюро агентство Reuters сообщило, что Пекин планирует пакет экономических стимулов на сумму, эквивалентную более чем 280 миллиардам долларов. Пекин хочет использовать части пакета для оживления падающего потребления. Власти, очевидно, хотят поддерживать семьи, имеющие более одного ребенка, на сумму около 110 долларов в месяц.

Тот факт, что Си Цзиньпин поддерживает такие меры, показывает, насколько велики проблемы. Потому что правитель Китая на самом деле не любит делать такие подарки. Он считает, что это сделает людей ленивыми.

Пекин Фото: Известия

Центральное правительство также планирует помочь местным органам власти справиться с их долговыми проблемами; другие части пакета должны перейти в инвестиции.

Пекин также, похоже, полон решимости стабилизировать сектор недвижимости. На заседании Политбюро говорилось, что власти отныне будут строго ограничивать строительство новых квартир и домов. Руководство Китая также повторило свой призыв к банкам поддерживать разумные строительные проекты застройщиков кредитами. "Крах должен быть остановлен и стабильность должна вернуться", — говорится в протоколе заседания Политбюро.

Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на заявления Пекина. В понедельник, в последний торговый день перед Национальным праздником, ведущий индекс Шанхайской фондовой биржи вырос более чем на 8 процентов. Индекс Hang Seng Гонконгской фондовой биржи снова вырос более чем на 6 процентов в четверг, в первый день после праздников в Гонконге.

Но на данный момент многие вопросы все еще остаются без ответа. Еще неизвестно, в какие инвестиционные проекты потекут государственные деньги. Если Китай, как в 2009 году, снова построит дороги, мосты и вокзалы, которых и так предостаточно, это никак не поможет стабилизировать ситуацию.

Напомним, ранее стало известно, что Китай отстает в сфере полупроводников на целых 10 лет. Об этом недавно заявил Чэн-Вэнь Ву, глава Тайваньского национального совета по науке. Китай пока пасет задних из-за санкций, в основном, США, США, Нидерландов и Японии, так как они не дают стране доступа к передовому литографическому оборудованию, позволяющему производить передовые чипсеты 5-нм и 3-нм.