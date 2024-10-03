Кінець китайської мрії: КНР йде на відчайдушні заходи, щоб уникнути кризи, — ЗМІ

Як зазначає видання NZZ, економічна ситуація в Китаї більш драматична, ніж публічно визнавалося раніше. Тепер Пекін хоче протидіяти цьому масштабним пакетом економічних стимулів.

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Експерти з Китаю регулярно задаються питанням, чи отримує лідер китайської держави і партії Сі Цзіньпін усю інформацію від оточення для ухвалення правильних політичних рішень. Деякі спостерігачі підозрюють, що погані новини йому не повідомляють. Але інформацію про стан економіки йому все-таки донесли. На початку тижня Сі Цзіньпін звернувся до свого народу, щоб підготувати його до найгіршого. Про це повідомляє NZZ.

"Ми повинні бути готові до можливих небезпек і готуватися до чорних днів", — заявив Сі Цзіньпін у своїй промові з нагоди 75-ї річниці заснування Китайської Народної Республіки. "Майбутній шлях не буде гладким, будуть перешкоди і труднощі, навіть такі проблеми, як зливові повені і шторми", — додав китайський лідер.

Сі Цзіньпін

Нинішню ситуацію в Китаї неможливо описати краще. За офіційною інформацією, у період з квітня по червень китайська економіка все ж таки зросла на 4,7 відсотка. Але неофіційні дані, новини з провінцій і міст, а також інформація з Пекіна малює більш драматичну картину: банкрутства компаній, закриття ресторанів, скорочення зарплат.

Насамперед це стосується ринку нерухомості, тож дедалі більше і більше будівельних компаній скочуються до банкрутства. А в багатьох містах і провінціях влада скорочує зарплати своїм співробітникам або зовсім звільняє їх. У повному відчаї деякі з обтяжених боргами міських адміністрацій, очевидно, вдаються до відчайдушних засобів. Повідомляється, що в містах заарештовують місцевих підприємців і відпускають їх тільки після сплати викупу.

Правителі Пекіна перебувають у стані підвищеної готовності. 1 жовтня минулого тижня центральний банк оголосив про низку заходів грошово-кредитної політики для стабілізації економіки, що різко падає.

Фінансові органи Китаю знизили важливу ключову відсоткову ставку і відсоткову ставку за поточними кредитами на нерухомість, скоротили мінімальні норми резервування для банків і вивільнили кошти для стабілізації комерційних банків і фондових бірж.

Два дні потому Сі скликав Політбюро на засідання. Вищий орган зазвичай не обговорює економічних питань, але цього разу все було інакше, що підкреслює серйозність ситуації.

Подробиці поки що не відомі. Але члени Політбюро, очевидно, ухвалили рішення про широку програму економічного стимулювання. "Ми повинні зустрітися віч-на-віч із труднощами економіки, — йдеться в протоколі, — і діяти рішуче".

Багато аналітиків розглядають чіткі формулювання Політбюро як відхід від обережних заходів стимулювання, що застосовувалися в останні два роки.

Незабаром після екстреного засідання Політбюро агентство Reuters повідомило, що Пекін планує пакет економічних стимулів на суму, еквівалентну більш ніж 280 мільярдам доларів. Пекін хоче використати частини пакета для пожвавлення споживання, що знижується. Влада, вочевидь, хоче підтримувати сім'ї, які мають більше однієї дитини, на суму майже 110 доларів на місяць.

Той факт, що Сі Цзіньпін підтримує такі заходи, показує, наскільки великі проблеми. Тому що правитель Китаю насправді не любить робити такі подарунки. Він вважає, що це зробить людей ледачими.

Пекін Фото: Известия

Центральний уряд також планує допомогти місцевим органам влади впоратися з їхніми борговими проблемами; інші частини пакета мають перейти в інвестиції.

Пекін також, схоже, сповнений рішучості стабілізувати сектор нерухомості. На засіданні Політбюро йшлося про те, що влада відтепер суворо обмежуватиме будівництво нових квартир і будинків. Керівництво Китаю також повторило свій заклик до банків підтримувати розумні будівельні проєкти забудовників кредитами. "Крах має бути зупинений і стабільність повинна повернутися", — йдеться в протоколі засідання Політбюро.

Інвестори з ентузіазмом відреагували на заяви Пекіна. У понеділок, в останній торговий день перед Національним святом, провідний індекс Шанхайської фондової біржі зріс більш ніж на 8 відсотків. Індекс Hang Seng Гонконгської фондової біржі знову зріс більш ніж на 6 відсотків у четвер, у перший день після свят у Гонконзі.

Але наразі багато питань усе ще залишаються без відповіді. Ще невідомо, в які інвестиційні проєкти потечуть державні гроші. Якщо Китай, як у 2009 році, знову побудує дороги, мости і вокзали, яких і так предостатньо, це ніяк не допоможе стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай відстає у сфері напівпровідників на цілих 10 років. Про це нещодавно заявив Чен-Вень Ву, голова Тайванської національної ради з науки. Китай поки пасе задніх через санкції, здебільшого, США, Нідерландів і Японії, оскільки вони не дають країні доступу до передового літографічного обладнання, що дає змогу виробляти передові чипсети 5-нм і 3-нм.