"Хорошая работа": пранкеры РФ расспросили Сикорского о подрыве "Северного потока" (видео)
В Польше узнали детали подрыва газопровода "Северный поток" в немецких газетах и якобы верят, что к этому причастны американцы и украинцы. Радослав Сикорский, который надеялся, что разговаривает с пятым президентом Украины Петром Порошенко, также отметил, что США якобы знали о плане диверсии.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский якобы сказал, что к подрыву"Северного потока" могут быть причастны США и Украина, а польские чиновники высоко оценивают спецоперацию, которая прекратила поставки российского газа. Впрочем спецслужбы не знают на 100%, кто ответственен за диверсии. Видео со словами Сикорского опубликовали российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале.
Сообщение пранкеров относительно польского министра появилось в сети в 8:57 12 сентября. Россияне указали, что сымитировали, будто к Сикорскому звонит пятый президент Украины Петр Порошенко. После этого начали расспрашивать о вопросах политики и войны. Среди прочего, коснулись подрыва "Северного потока". Когда они вспомнили об этом, глава МИД Польши будто бы рассмеялся и похвалил людей, которые это сделали. Также прозвучало заявление, что о плане диверсии будто бы знали в США, но ничего не делали, чтобы это прекратить.
"Но в Польше мы так относимся к этому. Кто бы это ни сделал, он сделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили этого", — слышно на видео.
После этого голос пранкера предположил, что один из исполнителей диверсии якобы украинец. Сикорский ответил, что знает детали исключительно из немецких газет, которые о таком пишут.
"Я знаю, что у нас есть подозрение, потому что мы читаем газеты. Так пишут немецкие газеты, то это должно быть правдой", — звучит на записи.
Видео, которое опубликовали россияне Вован и Лексус показывает мужчину, похожего на Сикорского. Качество видео низкое, кроме того, заметно, что есть применение программы ИИ, которая фигуру спикера разместила на фоне большого правительственного зала.
Подчеркнем, не понятно, действительно ли на записи польский политик и каким образом он мог принять голос пранкеров за голос Порошенко. Разговор ведется на английском языке. В августе 2021 года на портале "Громадське" вышла статья о пятом президенте, в которой указано, что он свободно говорит на польском. В соцсети X (Twitter) Радослава Сикорского нет комментариев по поводу видео. Событие также не комментирует Порошенко на Facebook.
Отметим, в августе 2024 года в немецких СМИ появилась информация о предварительных выводах Федерального прокурора о подрыве "Северного потока". Они утверждали, что в организации диверсии якобы участвовал украинский водолаз Владимир, который сбежал от ареста через территорию Польши.
Напоминаем, в разговоре с пранкерами Сикорский также коснулся вопроса оказания помощи Украине, в частности относительно того, возможна ли поддержка собственными войсками.