"Хорошая работа": пранкеры РФ расспросили Сикорского о подрыве "Северного потока" (видео)

В Польше узнали детали подрыва газопровода "Северный поток" в немецких газетах и якобы верят, что к этому причастны американцы и украинцы. Радослав Сикорский, который надеялся, что разговаривает с пятым президентом Украины Петром Порошенко, также отметил, что США якобы знали о плане диверсии.

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский якобы сказал, что к подрыву"Северного потока" могут быть причастны США и Украина, а польские чиновники высоко оценивают спецоперацию, которая прекратила поставки российского газа. Впрочем спецслужбы не знают на 100%, кто ответственен за диверсии. Видео со словами Сикорского опубликовали российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале.

Сообщение пранкеров относительно польского министра появилось в сети в 8:57 12 сентября. Россияне указали, что сымитировали, будто к Сикорскому звонит пятый президент Украины Петр Порошенко. После этого начали расспрашивать о вопросах политики и войны. Среди прочего, коснулись подрыва "Северного потока". Когда они вспомнили об этом, глава МИД Польши будто бы рассмеялся и похвалил людей, которые это сделали. Также прозвучало заявление, что о плане диверсии будто бы знали в США, но ничего не делали, чтобы это прекратить.

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"Но в Польше мы так относимся к этому. Кто бы это ни сделал, он сделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили этого", — слышно на видео.

После этого голос пранкера предположил, что один из исполнителей диверсии якобы украинец. Сикорский ответил, что знает детали исключительно из немецких газет, которые о таком пишут.

"Я знаю, что у нас есть подозрение, потому что мы читаем газеты. Так пишут немецкие газеты, то это должно быть правдой", — звучит на записи.

Видео, которое опубликовали россияне Вован и Лексус показывает мужчину, похожего на Сикорского. Качество видео низкое, кроме того, заметно, что есть применение программы ИИ, которая фигуру спикера разместила на фоне большого правительственного зала.

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Подчеркнем, не понятно, действительно ли на записи польский политик и каким образом он мог принять голос пранкеров за голос Порошенко. Разговор ведется на английском языке. В августе 2021 года на портале "Громадське" вышла статья о пятом президенте, в которой указано, что он свободно говорит на польском. В соцсети X (Twitter) Радослава Сикорского нет комментариев по поводу видео. Событие также не комментирует Порошенко на Facebook.

Отметим, в августе 2024 года в немецких СМИ появилась информация о предварительных выводах Федерального прокурора о подрыве "Северного потока". Они утверждали, что в организации диверсии якобы участвовал украинский водолаз Владимир, который сбежал от ареста через территорию Польши.

Напоминаем, в разговоре с пранкерами Сикорский также коснулся вопроса оказания помощи Украине, в частности относительно того, возможна ли поддержка собственными войсками.