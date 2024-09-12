"Гарна робота": пранкери РФ розпитали Сікорського про підрив "Північного потоку" (відео)

У Польщі дізнались деталі підриву газогону "Північний потік" у німецьких газетах і начебто вірять, що до цього причетні американці та українці. Радослав Сікорський, який сподівався, що розмовляє з п'ятим президентом України Петром Порошенком, також наголосив, що США нібито знали про план диверсії.

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Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський начебто сказав, що до підриву "Північного потоку" можуть бути причетні США та Україна, а польські урядовці високо оцінюють спецоперацію, яка припинила постачання російського газу. Втім спецслужби не знають на 100%, хто відповідальний за диверсії. Відео зі словами Сікорського опублікували російські пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) та Лексус (Олексій Столяров) в Telegram-каналі.

Допис пранкерів щодо польського міністра з'явився у мережі о 8:57 12 вересня. Росіяни вказали, що зімітували, начебто до Сікорського телефонує п'ятий президент України Петро Порошенко. Після цього почали розпитувати про питання політики та війни. Серед іншого, торкнулись підриву "Північного потоку". Коли вони згадали про це, глава МЗС Польщі начебто розсміявся і похвалив тих людей, які це зробили. Також пролунала заява, що про план диверсії начебто знали в США, але нічого не робили, щоб це припинити.

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"Але в Польщі ми так ставимося до цього, Хто б це не зробив, він зробив хорошу роботу. І тепер ми знаємо, що американці наперед знали про це і не зупинили цього", — чути на відео.

Після цього голос пранкера припустив, що один з виконавців диверсії начебто українець. Сікорський відповів, що знає деталі виключно з німецьких газет, які про таке пишуть.

"Я знаю, що ми маємо підозру, бо ми читаємо газети. Так пишуть німецькі газети, то це має бути правдою", — лунає на записі.

Відео, яке опублікували росіяни Вован та Лексус показує чоловіка, схожого на Сікорського. Якість відео низька, крім того, помітно, що є застосування програми ШІ, яка фігуру спікера розмістила на тлі великої урядової зали.

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Наголосимо, не зрозуміло, чи на записі дійсно польський політик і яким чином він міг сприйняти голос пранкерів за голос Порошенка. Розмова ведеться англійською мовою. У серпні 2021 року на порталі "Громадське" вийшла стаття про п'ятого президента, у якій вказано, що він вільно говорить польською. У соцмережі X (Twitter) Радослава Сікорського немає коментарів щодо відео. Подію також не коментує Порошенко на Facebook.

Зазначимо, у серпні 2024 року у німецьких ЗМІ з'явилась інформація про попередні висновки Федерального прокурора про підрив "Північного потоку". Вони стверджували, що у організації диверсії начебто брав участь український водолаз Володимир, як втік від арешту через територію Польщі.

Нагадуємо, у розмові з пранкерами Сікорський також торкнувся питання надання допомоги Україні, зокрема щодо того, чи можлива підтримка власними військами.