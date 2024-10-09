Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до конца года, — Reuters

Посол Украины в Турции Василий Боднар пояснил, что Киев рассчитывает на то, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и сформирует перечень шагов для достижения справедливого мира и обсудит, требования, которые можно предъявить России на основе этого списка.

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Украина стремится организовать второй Саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы Россия приняла в нем участие. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в среду, 9 октября, сообщает Reuters.

В то же время он исключил любые прямые двусторонние переговоры с Москвой на этой встрече.

"Одной из важнейших целей этого Саммита является достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, когда Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина выслушивает требования России", — сказал Боднар на брифинге в Анкаре.

Он объяснил видение этого процесса. По его словам, Киев рассчитывает на то, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и сформирует перечень шагов, которые необходимо сделать для справедливого мира в Украине. После этого они обсудят, какие требования можно предъявить России на основе этого списка.

"Это не будет прямая двусторонняя встреча, это, скорее всего, будет формат, где будут привлечены третьи стороны, и (переговоры — ред.) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот Саммит до конца года", — добавил посол Украины в Турции.

По словам Боднара, Турция, которая во время войны пыталась поддерживать сердечные связи как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником конференции благодаря своему опыту посредничества в конфликтах.

Reuters отмечает, что поддерживая территориальную целостность Украины, осуждая вторжение и предоставляя ей военную поддержку, Турция (член НАТО — ред). также выступает против санкций Запада в отношении России, с которой имеет важные отношения в сферах обороны, энергетики и туризма.

Саммит мира: что известно

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся первый Глобальный саммит мира. В нем приняли участие около 100 делегаций из разных стран мира. По итогам встречи было подписано итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению всех похищенных детей и военнопленных.

4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Владимира Путина могут пригласить на второй Саммит мира по Украине, но, по его мнению, он "слишком напуган", чтобы сесть за стол переговоров.

11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира. Он назвал планы проведения новой конференции попыткой Украины "реабилитироваться" за "неудачный" Саммит в швейцарском Бюргенштоке.

30 августа издание Bloomberg писало, что Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди провести второй Саммит мира в Индии до президентских выборов в США. Однако тот не согласился на предложение президента Украины, ведь Индия скептически относится к украинской инициативе из-за невовлеченности России в переговорный процесс.

8 октября старший советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что второй Саммит мира в ноябре не состоится, как это было ранее запланировано. Дата его проведения будет решаться после 30-31 октября, когда завершатся тематические конференции по пунктам Формулы мира.