Україна хоче провести другий Саміт миру за участю Росії до кінця року, — Reuters

Посол України в Туреччині Василь Боднар пояснив, що Київ розраховує на те, що міжнародна спільнота разом з Україною сяде і сформує перелік кроків для досягнення справедливого миру та обговорить, вимоги, які можна пред'явити Росії на основі цього списку.

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Україна прагне організувати другий Саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб Росія взяла в ньому участь. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в середу, 9 жовтня, повідомляє Reuters.

Водночас він виключив будь-які прямі двосторонні переговори з Москвою на цій зустрічі.

"Однією з найважливіших цілей цього Саміту є досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, коли Україна і Росія сидять одна навпроти одної і Україна вислуховує вимоги Росії", — сказав Боднар на брифінгу в Анкарі.

Він пояснив бачення цього процесу. За його словами, Київ розраховує на те, що міжнародна спільнота разом з Україною сяде і сформує перелік кроків, які необхідно зробити для справедливого миру в Україні. Після цього вони обговорять, які вимоги можна пред’явити Росії на основі цього списку.

"Це не буде пряма двостороння зустріч, це, швидше за все, буде формат, де будуть залучені треті сторони, і (переговори — ред.) будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей Саміт до кінця року", — додав посол України в Туреччині.

За словами Боднара, Туреччина, яка під час війни намагалася підтримувати сердечні зв'язки як з Україною, так і з Росією, буде важливим учасником конференції завдяки своєму досвіду посередництва у конфліктах.

Reuters зазначає, що підтримуючи територіальну цілісність України, засуджуючи вторгнення та надаючи їй військову підтримку, Туреччина (член НАТО — ред). також виступає проти санкцій Заходу щодо Росії, з якою має важливі відносини у сферах оборони, енергетики та туризму.

Саміт миру: що відомо

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру. У ньому взяли участь близько 100 делегацій з різних країн світу. За підсумками зустрічі було підписане підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених.

4 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Володимира Путіна можуть запросити на другий Саміт миру щодо України, але, на його думку, він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів.

11 липня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін повідомив, що Росія не планує брати участі у другому Саміті миру. Він назвав плани проведення нової конференції спробою України "реабілітуватися" за "невдалий" Саміт у швейцарському Бюргенштоку.

30 серпня видання Bloomberg писало, що Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді провести другий Саміт миру в Індії до президентських виборів у США. Однак той не погодився на пропозицію президента України, адже Індія скептично ставиться до української ініціативи через незалученість Росії до переговорного процесу.

8 жовтня старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна заявила, що другий Саміт миру в листопаді не відбудеться, як це було раніше заплановано. Дата його проведення буде вирішуватись після 30-31 жовтня, коли завершаться тематичні конференції по пунктах Формули миру.